Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा आएंगे सीएम योगी, पूजा-अर्चना कर समारोह में होंगे शामिल

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा आएंगे सीएम योगी, पूजा-अर्चना कर समारोह में होंगे शामिल

Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Aug, 2025 08:51 AM

cm yogi will come to mathura on shri krishna

मथुरा: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा आएंगे। इसके बाद सीएम जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण जन्मस्थान में पूजा-अर्चना करेंगे...

मथुरा: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा आएंगे। इसके बाद सीएम जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण जन्मस्थान में पूजा-अर्चना करेंगे और परिसर में एक पौधा भी रोपेंगे। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हर तरफ सैन्य छावनी जैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। 

गोवर्धन पर्वत पर एक वृत्तचित्र भी देखेंगे योगी 
अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने इस अवसर पर भगवान के जन्माभिषेक के दर्शन करने के लिए यहां आने वाले लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए शहर को चार जोन एवं 18 सेक्टरों में बांटकर पांच हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को तैनात किया है। यहां आने के बाद सीएम योगी पांचजन्य सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में मथुरा के लिए विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वह संतों का सम्मान भी करेंगे और गोवर्धन पर्वत पर एक वृत्तचित्र भी देखेंगे। 

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए इंतजाम 
अधिकारियों का कहना है कि मथुरा की तरह ही वृन्दावन एवं अन्य तीर्थस्थलों पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तीन दिन के श्रीकृष्णोत्सव के आयोजन के मद्देनजर सभी प्रकार के भारी वाहनों का तो प्रवेश निषेध कर दिया गया है। इस बीच श्रीकृष्ण जन्मस्थान की ओर जाने वाले मार्गों पर पदयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दुपहिया, तिपहिया तथा चौपहिया आदि सभी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। हर मार्ग पर जगह-जगह पर अवरोधक लगा दिए गए हैं जहां तैनात पुलिस एवं पीएसी के जवान किसी भी अवांछित व्यक्ति के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए सजग दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ‘ब्रजधाम डाट को डाट इन' नाम से एक वेबसाइट भी चालू की जिसे उन्हें मथुरा आने पर मंदिरों, रास्तों, प्रतिबंधों आदि के बारे में तमाम सूचनाएं उपलब्ध हो जाएंगी और वे रास्ते खोजने में भी उसकी सहायता ले सकते हैं।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!