'धमकी मत दो, धमकी का जवाब मिलेगा!': सदन में गरजे राकेश प्रताप सिंह, सपा पर बोला सीधा हमला

Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय 24 घंटे का विशेष मैराथन सत्र चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लाए गए विजन डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा की जा रही है। यह चर्चा बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुई और समाचार लिखे जाने तक लगातार जारी है। हालांकि, इस गंभीर विषय पर चर्चा के बीच सदन का माहौल उस वक्त गरमा गया जब सपा के निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए।

'धमकी मत दो, धमकी का जवाब धमकी से मिलेगा'- राकेश प्रताप सिंह का गुस्सा फूटा

राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने अधिष्ठाता पीठ को धमकी दी है कि अगर उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, तो वे सदन में बवाल करेंगे। उन्होंने इस व्यवहार को पीठ का अपमान बताया। इसके बाद सपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे राकेश प्रताप सिंह और ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि 'धमकी मत दो, धमकी का जवाब धमकी से दिया जाएगा!' उन्होंने आगे सवाल उठाया कि अभय सिंह को सत्ता पक्ष में कैसे जोड़ा जा रहा है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई समर्थन पत्र नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पत्र है, तो उसे सदन में पेश किया जाए। हंगामे को बढ़ता देख सपा के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

राजा भैया ने स्पष्ट किया: ना सत्ता पक्ष में, ना सपा के साथ

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया) ने भी अपनी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि 'हम, मनोज पांडेय, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह न तो सत्ता पक्ष में हैं, न ही सपा के साथ। हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, कुंठित राजनीति में विश्वास नहीं रखते।'

अनुपमा जायसवाल का दावा: यूपी बना देश का ग्रोथ इंजन

बहराइच सदर से भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल ने अपने भाषण में योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब इसे देश का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार से प्रदेश की छवि बदली है। ओडीओपी (One District One Product) योजना ने जिलों को पहचान दी है और एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास की धमनियां बन चुके हैं। इस परिवर्तन के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता है।