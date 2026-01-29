Main Menu

टीचरों ने की छात्र की बेरहमी से पिटाई; चेहरे पर गंभीर चोटें, दहशत में बच्चा...दो शिक्षक बर्खास्त; FIR दर्ज

Edited By Pooja Gill,Updated: 29 Jan, 2026 01:11 PM

teachers brutally beat a student the child suffered serious

एटा: एटा जिले में एक निजी स्कूल के दो शिक्षकों पर कक्षा छह के 10 वर्षीय छात्र की पिटाई करने का आरोप लगा है। पिटाई के बाद बच्चा डर गया और उसने पेशाब कर दिया। पिटाई से डरकर बच्चा इतना दहशत...

एटा: एटा जिले में एक निजी स्कूल के दो शिक्षकों पर कक्षा छह के 10 वर्षीय छात्र की पिटाई करने का आरोप लगा है। पिटाई के बाद बच्चा डर गया और उसने पेशाब कर दिया। पिटाई से डरकर बच्चा इतना दहशत में आ गया कि काफी समय तक किसी को कुछ नहीं बताया। जब वो घर पहुंचा तो परिजनों को सारी बात बताई। इस मामले में छात्र के पिता ने कोतवाली देहात में दोनों शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चेहरे पर आई गंभीर चोटें
जानकारी के मुताबिक, शहर के वर्मा नगर मोहल्ले में रहने वाले रोहित यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा आरव यादव एक निजी स्कूल (सेंट पॉल्स स्कूल) में कक्षा छह का छात्र है। आरोप है कि मंगलवार को स्कूल परिसर में शिक्षक प्रवीन कुमार और हर्षित चौहान ने आरव की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आ गईं। डर के कारण बच्चा घर पर किसी को कुछ नहीं बता पाया। 

परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत 
जब बच्चा स्कूल से घर गया तो परिजनों ने उसके चेहरे पर चोट के निशान देखे और उससे पूछा, तब उसने पूरी घटना बताई। इसके बाद पिता स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से बात की, लेकिन आरोप है कि शिक्षकों ने अपनी गलती मानने के बजाय अभद्र व्यवहार किया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सीओ सिटी राजेश सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

आरोपी शिक्षक स्कूल से निष्कासित
घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने कड़ा कदम उठाया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव दास ने बताया कि छात्र के साथ मारपीट करने वाले दोनों शिक्षकों प्रवीन कुमार और हर्षित चौहान को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ किसी भी तरह की हिंसा या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

क्यों की पिटाई? 
बताया जा रहा है कि छात्र ने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट लाइक की थी। इससे नाराज शिक्षकों ने उसे पीट दिया। छात्र के चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। परिजनों ने पहले स्कूल प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद दोनों आरोपी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। छात्र के पिता ने कहा- मेरे बच्चे को टार्चर किया गया है। हम चाहते हैं कि विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जिला प्रशासन एक्शन ले।


 

