गोरखपुर कांड: इंस्टा स्टेटस 'BF मेरी जान' ने किशोरी को बना दिया शिकार, नाई को समझा रईस और झेली दरिंदगी; अब खाकी पर गिरी गाज!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Jan, 2026 10:02 AM
Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में एक 14 वर्षीय किशोरी का मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया की चमक-धमक में फंसकर जान जोखिम में डाल दी। किशोरी ने इंस्टाग्राम पर मिले एक नाई को अपना प्रेमी मानकर उसके साथ घर छोड़ दिया। लेकिन प्रेमी ने उसे छोड़ दिया और इसके बाद होटल मालिक, मैनेजर और स्पा संचालक ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने हाल ही में किशोरी को आरोपियों के चंगुल से सुरक्षित निकाला और मामले में कार्रवाई की है।
सोशल मीडिया और हाई-फाई जीवन की चाहत
किशोरी के पिता ड्राइवर हैं और मां घरों में सफाई का काम करती हैं। किशोरी को यह सादगी पसंद नहीं थी। कक्षा 5 तक पढ़ाई करने के बावजूद वह इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी और अच्छी अंग्रेजी बोलती थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह लग्जरी जीवन जीने की चाहत में उसने इंस्टाग्राम पर दोस्त को ‘मेरी जान’ कहकर स्टेटस पोस्ट किया और उसे अमीर समझकर उसके साथ भाग गई।
प्रेमी ने छोड़ा और शुरू हुआ शोषण
किशोरी का प्रेमी पेशे से नाई था। जब वह किशोरी को लेकर होटल पहुंचा और बिल चुकाना भारी पड़ा, तो उसने किशोरी को अकेला छोड़कर भाग गया। लोक-लाज और घर लौटने का डर होने के कारण किशोरी ने होटल में काम करने का फैसला किया। होटल मालिक अभय, मैनेजर आदर्श पांडे और बाद में स्पा सेंटर संचालक अंकित कुमार ने किशोरी की मजबूरी का फायदा उठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस की कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नय्यर के निर्देश पर पुलिस ने जाल बिछाया और किशोरी को सुरक्षित निकाला। अब तक होटल मालिक अभय, मैनेजर आदर्श पांडे, स्पा मैनेजर अंकित कुमार और इंस्टाग्राम दोस्त समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। किशोरी ने कोर्ट में बयान देकर सभी के लिए सख्त सजा की मांग की है।
खाकी पर गिरी गाज
मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। गोरखनाथ इंस्पेक्टर शशि भूषण राय को निलंबित किया गया। इसके अलावा फर्टिलाइजर चौकी इंचार्ज, बेतियाहाता चौकी इंचार्ज और बड़हलगंज कस्बा इंचार्ज समेत अन्य पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए। एसएसपी ने कहा कि विभागीय जांच जारी है और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।