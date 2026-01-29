घर में छिपकर 7 लोग बनाते थे लाखों, करते थे चौंकाने वाली ट्रिक—पुलिस के उड़ गए होश!

Agra News: अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपको सावधान कर सकती है। आगरा पुलिस ने एक अवैध और नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह नकली शराब आगरा के साथ-साथ बिहार में सप्लाई की जानी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते छापा मारकर......

Agra News: अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं तो यह खबर आपको सावधान कर सकती है। आगरा पुलिस ने एक अवैध और नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह नकली शराब आगरा के साथ-साथ बिहार में सप्लाई की जानी थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते छापा मारकर इससे रोक लगा दी।

मामला कहां का है?

यह घटना थाना कागारौल क्षेत्र के अकोला गांव की है। सूचना के आधार पर पुलिस, आबकारी विभाग और सर्विलांस टीम ने मिलकर छापा मारा। फैक्ट्री एक घर के अंदर चल रही थी। पुलिस को देखकर आरोपी अफरा-तफरी में लग गए और फैक्ट्री में रखे शराब बनाने के सामग्री में आग लगा दी।

गिरफ्तार और आरोप

पुलिस ने मौके पर मुख्य आरोपी सत्यप्रकाश, उसके साथी नरेश, उम्मेद सिंह और प्रशांत को गिरफ्तार किया। जांच में आरोपियों ने बताया कि सत्यप्रकाश अपने दो बेटों और पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर नकली अंग्रेजी शराब बनाता था। नकली शराब पानी, स्प्रैट और केमिकल मिलाकर तैयार की जाती थी। इसे आगरा और बिहार में सप्लाई किया जाता था।

पुलिस ने बरामद किया सामान

मौके से पुलिस ने ये चीजें बरामद की हैं:

74 पेटी नकली शराब

50 लीटर स्प्रैट

89 खाकी शराब की बोतलें

पैकिंग का सारा सामान

फरार आरोपी

पुलिस अब इन फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है:

कृष्णा

शिवशंकर

सौरभ

धर्मवीर

सूत्रों के अनुसार, सौरभ और शिवशंकर सत्यप्रकाश के बेटे हैं और मुख्य आरोपी के साथ फैक्ट्री चलाने में शामिल थे।

सावधान करने वाला संदेश

इस घटना से यह साफ हो गया है कि बाजार में बिक रही शराब हमेशा सुरक्षित नहीं होती। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी आपदा टाल दी।