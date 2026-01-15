बांदा में सनसनी: पुलिसकर्मी ने पत्नी और 3 वर्षीय मासूम पर कुल्हाड़ी से किया हमला, बच्ची की मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी और तीन वर्षीय मासूम बच्ची पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस निर्मम हमले में बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी की...

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पुलिसकर्मी ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी और तीन वर्षीय मासूम बच्ची पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस निर्मम हमले में बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना मर्का थाना क्षेत्र के एक कस्बे की है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।



आरोपी पति 112 में तैनात

प्राप्त जानकारी के अनुसार, डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मी गौरव यादव ने देर शाम अपनी पत्नी और बेटी को स्थानीय मेले में घुमाकर घर लौटने के बाद यह खौफनाक कदम उठाया। अचानक घर से चीख-पुकार की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिस पर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।



इलाज के दौरान मासूम ने तोड़ा दम

अस्पताल में इलाज के दौरान तीन वर्षीय मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया है। चिकित्सकों के अनुसार महिला की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है।



नदी में कूदकर आत्महत्या करने की आशंका

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गया। पुलिस को उसका मोबाइल फोन और कुछ निजी सामान नदी के किनारे मिला है, जिससे उसके नदी में कूदकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।



पुलिस को शक, पारिवारिक कलह में हुई घटना

प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह को घटना का कारण माना जा रहा है, हालांकि हमले के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बच्ची की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल इस दर्दनाक घटना ने पुलिस महकमे को भी झकझोर कर रख दिया है। बच्ची की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।



घटना पर बोली पुलिस

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश में पुलिस टीमों द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया। जिसके बाद यमुना नदी के किनारे आरोपी का मोबाइल और कुछ अन्य वस्तुएं पड़ी मिली। जिससे संभावना है कि घटना के तत्काल बाद आरोपी भी नदी में कूद गया होगा। उन्होंने कहा कि नदी व अन्य सभी संभावित इलाकों में फरार आरोपी की तलाश शुरू की गई है और आगे की विधि कारर्वाई प्रचलित है।

