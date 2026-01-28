उज्जैन महाकाल के दर्शन से लौट रहे 5 दोस्तों की ट्रक से टकराई कार, 4 की दर्दनाक मौत; बचा सिर्फ 1!

Ghaziabad News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लौट रहे पांच दोस्तों की कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल......

Ghaziabad News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लौट रहे पांच दोस्तों की कार भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।

कौन थे मृतक

मृतकों में दो चचेरे भाई — राहुल गुप्ता और प्रिन्स, जो खोड़ा थाना क्षेत्र के वंदना एन्क्लेव के रहने वाले थे, शामिल हैं। इनके अलावा विक्रम सिंह और पारस अग्रवाल की भी हादसे में जान चली गई। एकमात्र जीवित बचे युवक बृजमोहन घायल हैं। बताया जा रहा है कि दो मृतक दिल्ली के रहने वाले थे, जबकि बाकी गाजियाबाद (खोड़ा) क्षेत्र से जुड़े थे।

कैसे हुआ हादसा

सभी दोस्त शनिवार को एक अर्टिगा कार से उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद सोमवार रात वे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से वापस लौट रहे थे। जब उनकी कार राजस्थान के दौसा इलाके में पहुंची, तभी तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

ड्राइवर बदला और फिर हादसा

जानकारी के मुताबिक, हादसे से करीब आधे घंटे पहले तक बृजमोहन कार चला रहे थे। लेकिन नींद आने की वजह से उन्होंने गाड़ी राहुल गुप्ता को सौंप दी और खुद पीछे जाकर सो गए। कुछ देर बाद ही कार ट्रक से जा भिड़ी।

टक्कर के बाद भी नहीं रुका ट्रक

आरोप है कि टक्कर लगने के बाद भी ट्रक चालक ने वाहन नहीं रोका। कार काफी दूर तक ट्रक के साथ घिसटती रही। बाद में कार डिवाइडर से टकराकर ट्रक से अलग हुई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार का शीशा तोड़ा और घायल बृजमोहन को बाहर निकाला। उन्होंने ही परिजनों को हादसे की सूचना दी।

बताया जा रहा है कि एक साथ चार युवकों की मौत की खबर से परिवारों में कोहराम मच गया है। इलाके में भी शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।