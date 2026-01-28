UP Shock: कानपुर देहात में शिक्षक बना हैवान — राज खुलने के डर से 11वीं के छात्र पर धारदार हथियार से किया खूनी हमला

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 11वीं कक्षा के छात्र की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि मामला ब्लैकमेलिंग से जुड़ा......

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 11वीं कक्षा के छात्र की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि मामला ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ था।

क्या है पूरा मामला?

घटना मंगलपुर थाना क्षेत्र के करियाझाला मोड़ की है। मृत छात्र की पहचान 17 वर्षीय सौरभ पाल के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रूरा का रहने वाला था। वह पढ़ाई के लिए अपनी बहन के साथ झींझक में किराए पर रहता था। आरोपी शिक्षक का नाम अनूप है, जो झींझक के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है।

हत्या की वजह क्या बताई गई?

पुलिस पूछताछ में आरोपी शिक्षक अनूप ने बताया कि उसके अवैध संबंध के बारे में सौरभ को जानकारी हो गई थी। आरोपी के मुताबिक, सौरभ इस बात को छिपाने के बदले उससे पैसों की मांग कर रहा था। लगातार हो रही इस ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर अनूप ने छात्र की हत्या की साजिश रची।

वारदात कैसे हुई?

पुलिस के अनुसार, रविवार शाम अनूप ने सौरभ को फोन करके करियाझाला मोड़ पर मिलने के लिए बुलाया। वहां उसने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन सौरभ को तुरंत झींझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मरने से पहले क्या बताया?

बताया जा रहा है कि सौरभ ने अस्पताल में इलाज के दौरान मरने से पहले आरोपी शिक्षक का नाम बताया था।

पुलिस कार्रवाई

सीओ डेरापुर सौरभ वर्मा के अनुसार, छात्र के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी शिक्षक अनूप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।