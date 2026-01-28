'रास्ते पर घर मत बनवाना, नहीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा!' गोरखपुर में CM योगी की वेश-भूषा में बच्चा बना वायरल स्टार

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वेश-भूषा में मंच पर भाषण देता नन्हा बच्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने मुख्यमंत्री की तरह गेरुआ वस्त्र पहने हुए कार्यक्रम के दौरान अपनी बात......

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वेश-भूषा में मंच पर भाषण देता नन्हा बच्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे ने मुख्यमंत्री की तरह गेरुआ वस्त्र पहने हुए कार्यक्रम के दौरान अपनी बात कही। इस दौरान बच्चे ने बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया और कहा कि अगर सड़क पर घर बनवाया तो बुलडोजर चलवाऊंगा।

बच्चे ने माइक से दिया भाषण

कार्यक्रम में अचानक माइक पर तेज आवाज गूंजी, “नमस्कार, मैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा हूं।” यह सुनकर मंच पर मौजूद लोग हैरान रह गए। इसके बाद बच्चे अश्वनी त्रिपाठी ने मंच पर आकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा: “रास्ते पर घर मत बनवाना, नहीं तो बुलडोजर चलवा दूंगा। जय श्रीराम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।” सीएम योगी ने मंच पर जाकर बच्चे से पूछा कि वह किस क्लास में पढ़ता है। हंसते हुए उन्होंने कहा, “तुमने मेरी तरह ड्रेस पहनी है।” बच्चे ने जवाब दिया, “यह मेरी है।” इस पर मुख्यमंत्री ने उसे चॉकलेट भी दिया। अश्वनी त्रिपाठी, भगवती कॉलेज की अंग्रेजी शिक्षिका सीमा त्रिपाठी के पुत्र हैं।

सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने प्रदेश की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले राज्य में भय, आतंक, उपद्रव और अराजकता का माहौल था। न बेटियां सुरक्षित थीं, न व्यापारी। जनता जानती है कि इसके जिम्मेदार कौन लोग थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें जाति राजनीति करती थीं और सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखती थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब प्रदेश में स्थिति बदली है, विकास की राह खुली है और कोई भी भेदभाव नहीं होता।

गोरखपुर में आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम

यह कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित किया गया था। सीएम योगी ने खजांची चौराहा फ्लाईओवर और बरगदवा-नकहा रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे।