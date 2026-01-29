अयोध्या जेल से 2 कैदी फरार, हत्या के आरोपियों की तलाश में प्रशासन में मचा हड़कंप – वरिष्ठ अधिकारियों समेत 7 निलंबित

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां जिले की जिला जेल से दो कैदी फरार हो गए हैं। फरार कैदियों में अमेठी के गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी और सुल्तानपुर के शेर अली शामिल हैं। दोनों कैदी हत्या के प्रयास और अन्य...

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां जिले की जिला जेल से दो कैदी फरार हो गए हैं। फरार कैदियों में अमेठी के गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरी और सुल्तानपुर के शेर अली शामिल हैं। दोनों कैदी हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर मामलों में जेल में बंद थे।

कैसे हुई फरारी

सूत्रों के मुताबिक, सुबह करीब 7:30 बजे कैदियों की गिनती के दौरान दोनों फरार हो गए। जेल की तन्हाई बैरक की दीवार तोड़कर उन्होंने जेल से बाहर कदम रखा। फरार होने की सूचना मिलते ही डीआईजी जेल मौके पर पहुंचे और जिला कारागार का गहन निरीक्षण किया। जेल प्रशासन में अफरा-तफरी का माहौल है और पुलिस सहित जेल की कई टीमें फरार कैदियों की तलाश में जुटी हुई हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है।

जेलर का बयान और अफवाहें

जेलर उदय मिश्र ने कहा कि मीडिया के सामने बयान देने के लिए तैयारी की जा रही है। कैदियों के फरार होने को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं।

सरकारी और प्रशासनिक कार्रवाई

इस बड़ी चूक के बाद उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। डीजी जेल पीसी मीणा ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारी इस प्रकार हैं:

- वरिष्ठ जेल अधीक्षक यूसी मिश्रा

- जेलर जे.के. यादव

- डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी

- एक हेड जेल वार्डर

- तीन जेल वार्डर

जेल प्रशासन की इस कार्रवाई ने महकमे में हड़कंप मचा दिया है।

कैदियों की पहचान और गंभीरता

फरार कैदियों में से सूरज अग्रहरि अमेठी का रहने वाला है और वह शेर अली हत्याकांड व बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में जेल में बंद था। दूसरे फरार कैदी की पहचान अभी की जा रही है। पुलिस और जेल विभाग की टीमें अब तक फरार कैदियों को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। यह घटना अयोध्या जेल प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती और सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला बन गई है।