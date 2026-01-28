UP: सरस्वती विसर्जन में अचानक क्यों भड़की हिंसा? वाराणसी में दो पक्ष भिड़े, पुरानी रंजिश में 2 गंभीर घायल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Jan, 2026 07:20 AM
Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान मंगलवार को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। पुरानी रंजिश के चलते शुरू हुई बहस कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई, जिसमें दो युवक घायल हो गए।
मूर्ति विसर्जन के दौरान पुरानी रंजिश से झगड़ा
जानकारी के अनुसार, सरस्वती पूजा के बाद कुछ लोग मूर्ति विसर्जन के लिए गिलट बाजार से अष्टभुजी माता मंदिर पोखरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान परमानंद सोनकर और अमन सोनकर के बीच पुराने विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी। इस झड़प के दौरान दो युवकों को चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया।
पुलिस ने सांप्रदायिक एंगल से किया इनकार
घटना को लेकर एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी तरह का सांप्रदायिक एंगल नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष एक ही समुदाय से हैं और दोनों के बीच पहले से आपसी विवाद चल रहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोनों युवक शराब के नशे में थे, जिसके कारण विवाद बढ़ गया।
शिकायत दर्ज, पुलिस कर रही जांच
परमानंद सोनकर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने दोनों पक्षों को समझाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया, जिसके बाद माहौल शांत हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।