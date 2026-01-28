Main Menu

Ajit Pawar Plane Crash : 4-5 ब्लास्ट के बाद आग के गोले में तब्दील हुआ विमान, CCTV में कैद हुआ भयावह मंजर, Video देख कांप उठेगी आपकी रुह!

Edited By Purnima Singh,Updated: 28 Jan, 2026 04:24 PM

ajit pawar plane crash

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र की राजनीति से बुधवार सुबह एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक निजी विमान हादसे में निधन हो गया। यह हादसा बारामती के पास उस समय हुआ जब उनका विमान लैंडिंग की कोशिश...

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र की राजनीति से बुधवार सुबह एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक निजी विमान हादसे में निधन हो गया। यह हादसा बारामती के पास उस समय हुआ जब उनका विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। हादसे का पूरा मंजर पास लगे हाईवे के CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें विमान आग के गोले में तब्दील होता दिखाई दे रहा है।

लैंडिंग से पहले हुआ भीषण हादसा (Ajit Pawar Plane Crash)
जानकारी के अनुसार, Learjet 45 श्रेणी का यह निजी विमान सुबह 8:10 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ था। सुबह करीब 8:46 बजे जब विमान रनवे से लगभग 100 फीट पहले उतरा, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विमान जमीन से टकराते ही तेज विस्फोट हुआ और आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। इसके बाद चार से पांच और धमाकों की आवाज सुनी गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

CCTV फुटेज में कैद हुआ हादसा
हाईवे पर लगे CCTV कैमरे में विमान के गिरते ही आग और धुएं का विशाल गुबार रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सेकंड में विमान पूरी तरह आग की चपेट में आ गया।



सभी पांच लोगों की मौके पर मौत
हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग और प्रशासन की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं, लेकिन भीषण आग के कारण किसी को भी बचाया नहीं जा सका।

दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश में हुआ क्रैश
विमान का संचालन VSR कंपनी कर रही थी। Flightradar24 के अनुसार, विमान सुबह 8:45 बजे रडार से गायब हो गया था। बताया जा रहा है कि विमान पहली लैंडिंग में असफल रहा था और दूसरी बार प्रयास करते समय यह हादसा हुआ।

अजित पवार का राजनीतिक सफर
66 वर्षीय अजित पवार महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक गैर-लगातार उपमुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कुल छह बार इस पद को संभाला। वे कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण, भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना के उद्धव ठाकरे और वर्तमान सरकार में एकनाथ शिंदे के साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना अधूरा ही रह गया।

राज्य में शोक की लहर
इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है। कई राजनीतिक नेताओं और संगठनों ने गहरा दुख जताया है। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य पूरा कर लिया है और विमान दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है।

