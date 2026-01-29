Video: UP में कार चालक की दबंगई! पुलिसकर्मी ने रोका तो बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा, दिल दहलाने वाला खौफनाक मंजर.....

नोएडा थाना बीटा-दो क्षेत्र के पी-3 गोल चक्कर पर यातायात ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को बुधवार शाम को एक कार सवार ने टक्कर मार दी और 500 मीटर तक बोनट पर घसीटता ले गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ है .....

Noida News : नोएडा थाना बीटा-दो क्षेत्र के पी-3 गोल चक्कर पर यातायात ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को बुधवार शाम को एक कार सवार ने टक्कर मार दी और 500 मीटर तक बोनट पर घसीटता ले गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ है। पुलिस के अनुसार, यातायात पुलिस में तैनात कांस्टेबल गुरमीत चौधरी पी-3 गोल चक्कर पर ड्यूटी कर रहे थे, इसी दौरान एक लाल रंग की कार वहां पहुंची और जब कांस्टेबल ने कार चालक को रुकने का इशारा किया तो उसने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए पुलिसकर्मी को टक्कर मारने का प्रयास किया।

Greater Noida: A car was seen dragging a traffic police officer on its bonnet today near AWHO Township.

Hoping the officer is safe and the accused is arrested. 🙏🏻 @noidapolice pic.twitter.com/YsIfYhlfWs— Greater Noida West (@GreaterNoidaW) January 28, 2026

उन्होंने बताया कि जान बचाने के लिए कांस्टेबल ने छलांग लगाई, लेकिन वह कार की बोनट पर जा गिरे, इसके बावजूद चालक करीब 500 मीटर तक वाहन चलाता रहा। काफी शोर मचाने के बाद चालक ने गाड़ी रोकी, तब जाकर कांस्टेबल की जान बच सकी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।

