राह चलती युवती पर ब्लेड अटैक, 7 दिन में होनी थी शादी—एकतरफा प्रेम में सनकी आशिक की खौफनाक करतूत!

Kanpur News: उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के नजीराबाद थाना क्षेत्र से एक गंभीर आपराधिक घटना की खबर सामने आई है। जहां एक युवक ने युवती को रास्ते में रोककर उसके चेहरे पर सर्जिकल ब्लेड से कई बार हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बचाव के प्रयास में युवती के हाथों में भी चोट आई है।

क्या है पूरा मामला?
पीड़िता भदौरिया चौराहे के पास रहती है। आरोप है कि पास के एक एल्युमिनियम कारखाने में काम करने वाला गोलू नामक युवक पहले सामान्य बातचीत करता था, लेकिन बाद में युवती से एकतरफा प्रेम करने लगा। सूत्रों के अनुसार, बुधवार रात करीब 9:30 बजे आरोपी ने युवती को रोकने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने अचानक ब्लेड से हमला कर दिया।

स्थानीय लोगों ने बचाई युवती
घटना के बाद शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी को दो पुलिसकर्मी बाइक पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन रात में पुलिस की निगरानी से वह फरार हो गया।

युवती का इलाज और शादी
परिजन और पुलिस ने घायल युवती को एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता की आगामी 7 फरवरी को शादी तय है। युवती का कहना है कि आरोपी घटना के समय नशे में था और पहले भी उसके संपर्क में आने की कोशिश कर चुका था।

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं। मामले की जांच जारी है और आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश जारी है।

