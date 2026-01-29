फिल्म 'Dhurandhar' का एक्टर हुआ गिरफ्तार, 10 साल तक नौकरानी का करता रहा Ra*pe!

Edited By Purnima Singh,Updated: 29 Jan, 2026 01:40 PM
फिल्म इंडस्ट्री से एक गंभीर मामला सामने आया है। हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ में नजर आए अभिनेता नदीम खान को घरेलू सहायिका से शादी का वादा कर वर्षों तक यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर यह...
Nadeem Khan Arrested : फिल्म इंडस्ट्री से एक गंभीर मामला सामने आया है। हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ में नजर आए अभिनेता नदीम खान को घरेलू सहायिका से शादी का वादा कर वर्षों तक यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है।
41 वर्षीय महिला की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी
पुलिस अधिकारी के अनुसार, 41 वर्षीय महिला ने अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 22 जनवरी को नदीम खान को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि खान ने उससे शादी का वादा कर करीब 10 वर्षों तक कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।
यह भी पढ़ें : अलविदा Ajit Pawar जी! हादसे से कुछ मिनट पहले ही Deputy CM ने लिखा था आखिरी पोस्ट, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल
घरेलू सहायिका के तौर पर हुई थी मुलाकात
शिकायत के मुताबिक, महिला अलग-अलग अभिनेताओं के यहां घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। इसी दौरान वर्षों पहले उसकी मुलाकात नदीम खान से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। महिला का आरोप है कि अभिनेता ने भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा और इसी भरोसे के आधार पर उसने शारीरिक संबंध बनाए।
मालवानी और वर्सोवा में कई बार हुआ कथित शोषण
पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने मालवानी स्थित अपने घर और वर्सोवा स्थित अपने आवास पर कई बार उसके साथ जबरन संबंध बनाए। बाद में अभिनेता ने शादी करने से इनकार कर दिया।
यह भी पढ़ें : मां के साथ कॉमेडी करने वाला सितारा बुझा! 26 साल की उम्र में मौत, गहरे सदमे में पूरा परिवार; सबको रूला गया दुनिया को हंसाने वाला.....
जीरो एफआईआर के तहत केस ट्रांसफर
महिला ने शुरुआत में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, चूंकि पहला कथित अपराध मालवानी क्षेत्र में हुआ था और पीड़िता भी उसी इलाके की रहने वाली है, इसलिए मामले को ‘जीरो एफआईआर’ के तहत मालवानी पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है।
पुलिस जांच जारी
फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।