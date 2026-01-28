Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 'सिर्फ फेसबुक फ्रेंड थी…' फिर भी घर पहुंचा निकाह का नोटिस! युवक बोला– फर्जी कागजों से फंसाया जा रहा हूं, जांच में जुटी पुलिस

'सिर्फ फेसबुक फ्रेंड थी…' फिर भी घर पहुंचा निकाह का नोटिस! युवक बोला– फर्जी कागजों से फंसाया जा रहा हूं, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Jan, 2026 02:42 PM

conspiracy to frame someone in false case by creating fake marriage certificate

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र से एक विवादित मामला सामने आया है। एक युवक ने एक युवती और उसके परिवार पर फर्जी निकाहनामा तैयार कर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि......

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र से एक विवादित मामला सामने आया है। एक युवक ने एक युवती और उसके परिवार पर फर्जी निकाहनामा तैयार कर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि विरोधी पक्ष दबंग प्रवृत्ति का है और उसे व उसके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। मामले की सूचना पुलिस को पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन पीड़ित के अनुसार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

फेसबुक से शुरू हुई थी बातचीत
हरदोई जिले के कुदौरी संडीला निवासी अब्दुल कादिर, जो अयोध्या में निजी नौकरी करते हैं, ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उनकी फेसबुक के जरिए लखनऊ के डालीगंज इलाके की रहने वाली अशमाला मानवी से बातचीत शुरू हुई थी। कुछ समय बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और वह अपने काम में व्यस्त हो गया। युवक के मुताबिक, 6 अगस्त 2025 को उसके घर हसनगंज थाने से एक नोटिस पहुंचा, जिसके बाद उसे पूरे मामले की जानकारी हुई।

'निकाहनामे में नहीं हैं जरूरी गवाह'
अब्दुल कादिर का आरोप है कि युवती ने अपने पिता मोहम्मद फहद और अन्य परिजनों के साथ मिलकर उसके नाम से एक कथित निकाहनामा तैयार कराया और उसी आधार पर थाने में शिकायत दी। पीड़ित का कहना है कि मुस्लिम विवाह की प्रक्रिया में निकाहनामे पर दोनों पक्षों की ओर से दो वयस्क गवाहों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। साथ ही किसी अधिकृत या पंजीकृत काजी के हस्ताक्षर और मुहर भी होनी चाहिए। लेकिन जिस निकाहनामे के आधार पर शिकायत की गई है, उसमें न तो ऐसे गवाह हैं और न ही किसी अधिकृत काजी की पुष्टि है।

पहले भी दी थी पुलिस को जानकारी
पीड़ित ने बताया कि उसने 13 अक्टूबर 2025 को हसनगंज थाने में लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जानकारी दी थी, लेकिन उसके अनुसार उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में 18 अगस्त 2025 को उसने अपने वकील के माध्यम से पारिवारिक न्यायालय, हसनगंज स्थित मीडिएशन सेंटर में जानकारी जुटाई, जहां पता चला कि उसी कथित निकाहनामे के आधार पर शिकायत दर्ज है।

और ये भी पढ़े

क्या कहना है पुलिस का?
इस मामले में हसनगंज थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल जांच के दायरे में मामला
यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया में है। दोनों पक्षों के दावों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!