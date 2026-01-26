Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • योगी और मायावती ने प्रदेशवासियों को 77 वें गणतंत्र दिवस की दी हार्दिक बधाई, सीएम बोले- हम सभी का राष्ट्र प्रेम...लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूत बनाता है

योगी और मायावती ने प्रदेशवासियों को 77 वें गणतंत्र दिवस की दी हार्दिक बधाई, सीएम बोले- हम सभी का राष्ट्र प्रेम...लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूत बनाता है

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Jan, 2026 08:38 AM

yogi and mayawati extended heartfelt congratulations to the people of the state

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 77 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रदेश वासियों को 77 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 77 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रदेश वासियों को 77 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी का राष्ट्र प्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और विकास के प्रति समर्पण हमारे लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूत बनाता है। आइए, अपने अमर सेनानियों को स्मरण करने के साथ, संविधान के आदर्शों से प्रेरित होकर एक 'सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण हेतु संकल्पित हों।

 

गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख मायावती ने समस्त देशवासियों तथा दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कहा कि समस्त देशवासियों तथा दुनिया भर में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों एवं उनके परिवार वालों को भी आज 77 वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद/हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें।

और ये भी पढ़े

 

उन्होंने कहा कि आज के दिन अपने बेहतरीन संविधान पर गर्व करने के साथ-साथ इसका विशेष महत्व तभी है जब सरकार के बड़े-बड़े दावों और लुभावने वादों आदि के भूल भुलैया से अलग हटकर, यह ईमानदार आकलन किया जाये कि क्या केन्द्र व राज्य सरकारों की केवल छलावा पूर्ण बातें हैं या फिर संविधान की सर्वसमाज हितैषी सच्ची मंशा के हिसाब से देश ने राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के क्षेत्र में अपेक्षित विकास करके लोगों का जीवन स्तर में कुछ बहु-अपेक्षित सुधार किया है? ऐसा करके ही देश की ज्वलन्त समस्याओं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

इसके साथ ही, गणतंत्र दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ठ सेवा के लिये जिन लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री तथा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन सबको तथा उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें। इतना ही नहीं बल्कि देश में ’बहुजन समाज’ के करोड़ों गरीबों, शोषितों-पीड़ितों एवं उपेक्षितों को अपने पैरों पर खड़ा करके उन्हें आत्म-सम्मान व स्वाभिमान का जीवन दिलाने के संघर्ष हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को, देश भर में उनके करोड़ों अनुयायियों की चाहत के अनुसार अब बिना और देरी किये, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए तो यह उचित होगा, जिसकी मांग बी.एस.पी. लगातार करती आ रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!