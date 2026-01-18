दबंगों ने राजधानी लखनऊ में की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत

राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके में देर शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब चरक इंस्टीट्यूट क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई। अचानक चली गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि 10 से 15 की...

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके में देर शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब चरक इंस्टीट्यूट क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई। अचानक चली गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि 10 से 15 की संख्या में आए दबंगों ने बेखौफ होकर गोलियों की बौछार की और इसके बाद जमकर पथराव भी किया।

संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की आशंका

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दबंग हथियारों से लैस होकर इलाके में पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग अपने-अपने घरों में दुबक गए, वहीं सड़कों पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। फायरिंग के साथ-साथ पथराव किए जाने से कई वाहनों और आसपास की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।

इलाके में पुलिस ने की घेराबंदी

घटना की सूचना मिलते ही दुबग्गा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर शांत कराया। पुलिस ने मौके से खोखे बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी को घटना की वजह माना जा रहा है।

क्षेत्र में पुलिस बल तैनात

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात अब नियंत्रण में हैं और दोषियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की दोबारा घटना को रोका जा सके। इस ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना ने एक बार फिर राजधानी की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।