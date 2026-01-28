मां के साथ कॉमेडी करने वाला सितारा बुझा! 26 साल की उम्र में मौत, गहरे सदमे में पूरा परिवार; सबको रूला गया दुनिया को हंसाने वाला.....

Prathamesh Kadam Death : डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर मां-बेटे की अनोखी बॉन्डिंग और भावनात्मक कंटेंट से लाखों दिल जीतने वाले मराठी इन्फ्लुएंसर प्रथमेश कदम का निधन हो गया है। वह महज 26 साल के थे। उनके...

Prathamesh Kadam Death : डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर मां-बेटे की अनोखी बॉन्डिंग और भावनात्मक कंटेंट से लाखों दिल जीतने वाले मराठी इन्फ्लुएंसर प्रथमेश कदम का निधन हो गया है। वह महज 26 साल के थे। उनके अचानक चले जाने से सोशल मीडिया जगत, परिवार और प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है।



परिवार और फैंस सदमे में (Prathamesh Kadam Death)

प्रथमेश के परिवार में उनकी मां प्रज्ञा कदम और बहन प्रतीक्षा कदम हैं। उनके निधन की पुष्टि उनके करीबी दोस्त और साथी कंटेंट क्रिएटर तन्मय चंद्रमोहन पाटेकर ने सोशल मीडिया के जरिए की। तन्मय ने प्रथमेश की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, “तुम्हें हमेशा याद किया जाएगा! प्रथमेश, अपना ख्याल रखना। तुम्हारी बहुत याद आएगी, मिस यू भाई।”

यह भी पढ़ें : UGC के नए नियमों से UP BJP में बगावत! 11 पदाधिकारियों ने एक साथ दिया इस्तीफा, ये बड़ा नाम शामिल; बोले- उद्देश्य से भटकी पार्टी



मौत की वजह अब तक साफ नहीं

फिलहाल प्रथमेश कदम की मौत की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी मौत से कुछ दिन पहले वह बीमार चल रहे थे। जानकारी के अनुसार, नवंबर 2025 में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते प्रथमेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बावजूद इसके, वह लगातार अपने फैंस के लिए मनोरंजक और भावुक वीडियो बनाते रहे।



मां के साथ वीडियो से मिली पहचान

प्रथमेश कदम ने अपनी मां के साथ मिलकर कॉमेडी और इमोशनल कंटेंट बनाकर खास पहचान बनाई थी। उनकी मां-बेटे की केमिस्ट्री को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते थे।

यह भी पढ़ें : UP Police पर फिर गिरी गाज! एक साथ इतने पुलिसवालों पर तगड़ा एक्शन, चौंका देगी वजह, विभाग में मचा हड़कंप



सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़

प्रथमेश के निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस और कंटेंट क्रिएटर्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी यादों को साझा कर रहे हैं।