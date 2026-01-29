Main Menu

कांतारा सीन की नकल बनी बड़ी मुसीबत! रणवीर सिंह पर धार्मिक अपमान का केस दर्ज, माफी के बाद भी नहीं थमा विवाद

Edited By Anil Kapoor,Updated: 29 Jan, 2026 06:44 AM

UP Desk: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक पब्लिक कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक की पारंपरिक दैवा संस्कृति का मजाक उड़ाया और धार्मिक भावनाएं आहत कीं।

UP Desk: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक पब्लिक कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक की पारंपरिक दैवा संस्कृति का मजाक उड़ाया और धार्मिक भावनाएं आहत कीं।

क्या है पूरा मामला?
यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब रणवीर सिंह ने कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम के मंच पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा: ए लीजेंड – चैप्टर 1’ के मशहूर दैवा सीन की नकल की थी। यह घटना 28 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के दौरान हुई बताई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रणवीर ने मंच पर ऐसे भाव-हावभाव और एक्टिंग की, जिससे दैवा परंपरा के पवित्र तत्वों को भद्दे और हास्यास्पद तरीके से पेश किया गया।

किन बातों पर है आपत्ति?
एफआईआर के अनुसार रणवीर सिंह पर ये आरोप लगे हैं: उन्होंने पंजुरली और गुलिगा दैवा से जुड़े पारंपरिक भावों की नकल की, इन पवित्र रूपों को मजाकिया अंदाज में दिखाया, चावुंडी दैवा को कथित तौर पर “महिला भूत” कहा। शिकायत में कहा गया है कि चावुंडी दैवा कर्नाटक के तटीय इलाकों में पूजनीय देवी मानी जाती हैं, जो दिव्य स्त्री शक्ति और रक्षा का प्रतीक हैं। उन्हें 'भूत' कहना श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला माना गया है।

किसने दर्ज कराई शिकायत?
यह शिकायत बेंगलुरु के वकील प्रशांत मेथल ने दर्ज कराई है। उन्होंने 27 दिसंबर को कोर्ट में निजी शिकायत दी थी। इसके बाद 23 जनवरी को कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मामला अब बेंगलुरु की प्रथम अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (CMM) कोर्ट में पहुंच गया है। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

कौन-कौन सी धाराएं लगी हैं?
रणवीर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा:
196
299
302
के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं धार्मिक भावनाएं आहत करने और आपत्तिजनक कृत्य से जुड़ी बताई जा रही हैं।

विवाद पर रणवीर सिंह की सफाई
विवाद बढ़ने के बाद रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी। उन्होंने लिखा: “मेरा इरादा सिर्फ ऋषभ शेट्टी की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ करना था। एक अभिनेता होने के नाते मैं जानता हूं कि उस सीन को निभाने में कितनी मेहनत लगती है। मैं देश की हर संस्कृति, परंपरा और आस्था का सम्मान करता हूं। अगर मेरी वजह से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं दिल से माफी मांगता हूं।”

अब आगे क्या?
मामला अब अदालत में है और 8 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इस केस ने फिर से यह बहस छेड़ दी है कि फिल्मों और मंचीय प्रस्तुतियों में धार्मिक परंपराओं को दिखाते समय कलाकारों को कितनी सावधानी बरतनी चाहिए।

