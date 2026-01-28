Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • महिला शिक्षामित्र की गोली मारकर हत्या, घर में सोते वक्त वारदात, गांव में दहशत

महिला शिक्षामित्र की गोली मारकर हत्या, घर में सोते वक्त वारदात, गांव में दहशत

Edited By Ramkesh,Updated: 28 Jan, 2026 07:56 PM

female teacher shot dead while sleeping at home panic grips village

जिले के असोहा थाना क्षेत्र में एक महिला शिक्षामित्र की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात शुक्रवार देर रात करीब एक बजे गोकुलपुर गांव में हुई। शिक्षामित्र श्रीकांति (40) अपने कमरे में अकेली सो रही थीं, तभी अज्ञात हमलावर ने उन्हें गोली...

उन्नाव: जिले के असोहा थाना क्षेत्र में एक महिला शिक्षामित्र की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात शुक्रवार देर रात करीब एक बजे गोकुलपुर गांव में हुई। शिक्षामित्र श्रीकांति (40) अपने कमरे में अकेली सो रही थीं, तभी अज्ञात हमलावर ने उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही घर में सो रहे परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जहां श्रीकांति चारपाई पर खून से लथपथ हालत में पड़ी मिलीं। गोली उनके सीने में लगी थी।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की, जहां कमरे में काले धब्बों के निशान पाए गए हैं। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यह गांव जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है। मृतका श्रीकांति पिछले 14 वर्षों से गोकुलपुर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थीं। उनके परिवार में पति ओमकार पासी, 15 वर्षीय बेटा रौनक और 13 वर्षीय बेटी रिया हैं। घटना के समय बेटा अपने मामा के यहां पढ़ाई के सिलसिले में रह रहा था, जबकि पति घर के बाहर और बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी।

मृतका की बेटी रिया ने बताया कि गोली की आवाज के बाद जब वह मां के कमरे में पहुंची तो वहां कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने मां को जगाने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ खून फैला देखकर वह घबरा गईं। वहीं पति ओमकार पासी ने बताया कि आवाज सुनकर वह तुरंत कमरे में पहुंचे, लेकिन हमलावर फरार हो चुका था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि हत्या के खुलासे के लिए चार टीमें गठित की गई हैं और गांव व आसपास के इलाकों में आने-जाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा किया जा रहा है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!