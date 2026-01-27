बड़ी खबर; UGC के नए नियम का विरोध...बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा, कहा- 'बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़...'

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। UGC (University Grants Commission) के नए नियमों के विरोध की आग अब बीजेपी तक भी पहुंच गई। UGC के नए नियमों के विरोध में बीजेपी...

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। UGC (University Grants Commission) के नए नियमों के विरोध की आग अब बीजेपी तक भी पहुंच गई। UGC के नए नियमों के विरोध में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। इससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। इस्तीफे में कहा कि यह कानून लागू करके हमारे सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है!

पत्र लिखकर सामूहिक रूप से सौंप दिया इस्तीफा

लखनऊ जिले के कुम्हरावां मंडल के मंडल महामंत्री अंकित तिवारी ने जिला अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की। उनके साथ मंडल के 10 अन्य पदाधिकारी भी शामिल हैं। यह मामला 169 विधानसभा क्षेत्र, बख्शी का तालाब के कुम्हरावां मंडल से जुड़ा है, जिससे पार्टी में अंदरूनी मतभेद की चर्चा तेज हो गई है।

इस्तीफे में क्या कहा?

अंकित तिवारी ने अपने इस्तीफे में कहा कि बीजेपी अपने मूल विचारों से भटक रही है। उन्होंने कहा कि, "मैं अपने समस्त पदों से इस्तीफा देता हूं क्योंकि जो हमारे प्रेरणा स्त्रोत पंडित दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया था, पार्टी उस उद्देश्य से भटक रही है। पार्टी के श्रेष्ठ पदाधिकारियों द्वारा यूजीसी कानून लागू करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी को देखते हुए मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं।"