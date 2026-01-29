Main Menu

नाम पूछा… और 16 सेकेंड में 40 वार! घर लौट रहे टीचर पर नकाबपोशों का हमला, CCTV में कैद हुई सनसनीखेज वारदात

Edited By Anil Kapoor,Updated: 29 Jan, 2026 02:14 PM

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के गंगोह कस्बे में एक शिक्षक पर नकाबपोश हमलावरों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच...

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के गंगोह कस्बे में एक शिक्षक पर नकाबपोश हमलावरों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घर लौटते शिक्षक पर बीच रास्ते हमला, सिर पर कई वार कर बदमाश फरार
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मोहल्ला कोटला निवासी रोहित उपाध्याय एक इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं। बुधवार को वे स्कूल से छुट्टी लेकर एक छात्र के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। उनके घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसके लिए वे जल्दी निकल गए थे। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम के पास रास्ते में बाइक सवार तीन युवकों ने उन्हें रोका। आरोप है कि हमलावरों ने पहले उनका नाम पूछा और अचानक हमला कर दिया। बदमाशों ने लोहे के पंच जैसे हथियार से उनके सिर पर कई वार किए। हमले के बाद रोहित सड़क पर गिर पड़े। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर बढ़े तो हमलावर फरार हो गए। घायल हालत में शिक्षक किसी तरह घर पहुंचे। परिजनों ने तुरंत उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।

घायल शिक्षक का बयान, CCTV फुटेज से हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस
घायल शिक्षक रोहित उपाध्याय ने बताया, “मैं प्रिंसिपल से छुट्टी लेकर घर जा रहा था। रास्ते में तीन बाइक सवारों ने नाम पूछा और अचानक सिर पर हमला कर दिया। घर पहुंचकर भाई को बताया, फिर थाने जाकर शिकायत दी और मेडिकल कराया। मैं चाहता हूं कि आरोपियों को सजा मिले।” पुलिस का कहना है कि घटना स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान की कोशिश की जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल इलाके में इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है।

