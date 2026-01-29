आगरा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन! राज चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी ढेर, इलाके में फैली सनसनी और राहत

Agra Encounter: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 23 जनवरी को हुई राज चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए एनकाउंटर किया। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी की.....

Agra Encounter: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 23 जनवरी को हुई राज चौहान की हत्या के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए एनकाउंटर किया। इस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी की गोली लगने से मौत हो गई।

मुठभेड़ में क्या हुआ?

- मुठभेड़ के दौरान अरबाज के दो साथी, आशु और मोहित, घायल हो गए।

- पुलिस ने दोनों को घायल हालत में गिरफ्तार किया।

- इस कार्रवाई में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

- सभी घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने कैसे किया तैयारी और कार्रवाई?

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के निर्देश पर डीसीपी सिटी अली अब्बास ने इस हत्याकांड की जांच के लिए 9 विशेष टीमें बनाई थीं।

लगातार सटीक सूचना और दबिश के बाद पुलिस ने आरोपियों को घेर लिया। आरोपियों पर पहले ही 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

क्या था पूरा मामला?

23 जनवरी को राज चौहान को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल था। पुलिस ने पूरे इलाके में सक्रिय निगरानी रखी और आरोपी पकड़े जाने तक लगातार दबिश दी।

पुलिस का कहना

आगरा पुलिस का कहना है कि “कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।”

मुख्य जानकारी संक्षेप में

तारीख घटनाक्रम

- 23 जनवरी 2026 राज चौहान की हत्या

- 23 जनवरी 2026 रात पुलिस की सटीक कार्रवाई और एनकाउंटर

- नतीजा मुख्य आरोपी अरबाज खान की मौत, दो साथी घायल और गिरफ्तार

- पुलिस कार्रवाई 9 विशेष टीमें, लगातार दबिश और जांच जारी