दर्दनाक हादसा! ट्रक से टकराई स्कूल बस, 13 बच्चों की मौके पर मौत, रूह कंपा देगा दुर्घटना का दृश्य.... भीषण एक्सीडेंट ने सभी को झकझोरा

दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जोहानिसबर्ग में स्कूली बच्चों को ले जा रही एक मिनी बस की ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 13 बच्चों की जान चली गई। हादसे के बाद...

UP Desk : दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जोहानिसबर्ग में स्कूली बच्चों को ले जा रही एक मिनी बस की ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 13 बच्चों की जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया।



अधिकारियों के मुताबिक, इस दुर्घटना में 11 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में कई अन्य बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।



यह दुर्घटना सोमवार सुबह करीब सात बजे हुई, जब स्कूल मिनी बस जोहानिसबर्ग के विभिन्न प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के छात्रों को लेकर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मिनी बस चालक अन्य वाहनों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई।



गौतेंग प्रांत की आपातकालीन सेवाओं ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घायलों में बस चालक भी शामिल है, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए ट्रक चालक से पूछताछ की जाएगी।



इस हादसे पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृत बच्चों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता और समर्थन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।