UP School Holiday: 23 जनवरी को प्रदेशभर में छुट्टी का ऐलान! सभी स्कूल बंद रहेंगे, शिक्षकों के लिए भी है बड़ा अपडेट....

Edited By Purnima Singh,Updated: 22 Jan, 2026 07:19 PM
UP School Holiday: उत्तर प्रदेश के स्कूली छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 23 जनवरी को राज्यभर के सभी परिषदीय और सहायता-प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई पूरी तरह स्थगित रहेगी।
जारी आदेश के अनुसार, 23 जनवरी को घोषित अवकाश में केवल छात्र ही नहीं, बल्कि शिक्षक और स्कूलों के अन्य कर्मचारी भी शामिल होंगे। यानी प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता-प्राप्त स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी।
लगातार जारी है छुट्टियों का सिलसिला (UP School Holiday)
नए साल की शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों का क्रम बना हुआ है। इससे पहले 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था। इसके बाद स्कूल खुले जरूर, लेकिन अत्यधिक ठंड और खराब मौसम के चलते कई जिलों में जिला प्रशासन द्वारा दोबारा अवकाश घोषित करना पड़ा। राज्य के एक दर्जन से अधिक जिलों में 18 जनवरी तक स्कूल बंद रखे गए, जबकि कुछ जिलों में 20 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गईं।
23 जनवरी को क्यों रहेगा अवकाश?
बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक, 23 जनवरी को वसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर प्रदेशभर के स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसके साथ ही इसी दिन देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी मनाई जाती है, जिसे ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित किया गया है।