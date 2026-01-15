Mayawati की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मची अफरातफरी, कॉन्फ्रेंस हाल में अचानक उठा धुआं

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई, जब प्रेस वार्ता समाप्त होने के ठीक पहले अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में धुआं भर...

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई, जब प्रेस वार्ता समाप्त होने के ठीक पहले अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में धुआं भर गया, जिससे कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक धुआं फैलते ही मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए। तत्परता दिखाते हुए अग्नि सुरक्षा उपकरणों का तुरंत उपयोग किया गया, जिससे स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी प्रकार की आग फैलने की सूचना नहीं है।



सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षाकर्मियों ने मायावती को अपने घेरे में लेते हुए सुरक्षित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद कुछ देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर अफरातफरी का माहौल रहा, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तकनीकी खराबी के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी जांच कराई जा रही है।

Mayawati's birthday: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस मौके मायावती लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की और बयान दिए।