'गर्भावस्था के दौरान मारपीट करने से मेरा बच्चा मृत पैदा हुआ', महिला ने पति और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही में एक महिला ने आरोप लगाया है कि गर्भावस्था के दौरान दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने और मारपीट किए जाने के कारण उसके जुड़वां बच्चों में से एक बच्चा मृत पैदा हुआ। पुलिस ने बताया कि सिविल लाइंस इलाके की रहने वाली रुबीना बानो (19) की शिकायत पर महिला के पति और उसके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

एक लाख रुपये नकद और एक बुलेट मांगा

पुलिस निरीक्षक सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि रुबीना की शादी मई 2024 में मिर्जापुर जिले के चिलह पुलिस थाना इलाके के रहने वाले सलमान शाह (24) से हुई थी। पांडे ने कहा कि अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि, ‘‘शादी के तुरंत बाद उसके पति सलमान, ससुर वकील शाह, ननद नसीमा, और रिश्तेदार सुहैल, मुन्ना और सरताज कथित तौर पर उसे परेशान करने लगे और उससे कहते थे कि दहेज में कम सामान मिला है।'' उन्होंने बताया कि आरोपी महिला से एक लाख रुपये नकद और एक बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे।

कमरे में बंद करके की मारपीट

शिकायत के अनुसार, जब रुबीना गर्भवती हुई और उसने मांगें मानने से इनकार किया तो उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसे कई बार कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की। पांडे ने बताया कि 21 मई 2025 को आरोपियों ने कथित तौर पर रुबीना को एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी बुरी तरह पिटाई की और उसके पेट पर लात भी मारी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसके पिता को सूचना दी गई और उसे भदोही में उसके मायके भेज दिया गया।

जुड़वां बच्चों से एक बच्चा मृत

पुलिस निरीक्षक ने बताया कि बाद में 29 मई को रुबीना ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, लेकिन एक बच्चा मृत पैदा हुआ वहीं दूसरे बच्चे की इलाज के बाद जान बच गई। उन्होंने बताया कि रुबीना ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद देर शाम प्राथमिकी दर्ज की गई। पांडे ने बताया कि पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है।

