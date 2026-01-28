Main Menu

प्रेम विवाद में HR की बेरहमी से हत्या, सिर-पैर अलग किए और शव के टुकड़े अलग-अलग फेंके; सच जानकर हिला पूरा शहर!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Jan, 2026 09:20 AM

a colleague has been arrested in connection with the young woman s death

Agra News: ताज नगरी आगरा से एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया है। जहां ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके ही ऑफिस में काम करने वाले युवक को गिरफ्तार......

Agra News: ताज नगरी आगरा से एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया है। जहां ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके ही ऑफिस में काम करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहचान छिपाने की कोशिश भी की थी।

कौन थी युवती?
मृतका की पहचान मिन्सी के रूप में हुई है, जो संजय पैलेस स्थित एक ऑफिस में HR मैनेजर के पद पर काम करती थी। उसी ऑफिस में विनय सिंह राजपूत नाम का युवक भी कार्यरत था।

कैसे सामने आया मामला?
24 तारीख को रामबाग ब्रिज के पास एक बोरे में मानव शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। शव की हालत ऐसी थी कि पहचान तुरंत नहीं हो सकी। जांच के दौरान पुलिस की नजर हाथों पर लगी नेल पॉलिश पर गई। इसी आधार पर गुमशुदगी रिपोर्ट से मिलान किया गया और परिजनों को बुलाया गया। नेल पॉलिश के रंग से पहचान पक्की हुई कि शव मिन्सी का ही है। डीसीपी सिटी अली अब्बास ने मामले की जांच के लिए 5 टीमें गठित कीं।

शक कैसे गया आरोपी पर?
मिन्सी के लापता होने के बाद विनय भी परिवार के साथ उसे खोजने का दिखावा कर रहा था। पुलिस को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात कबूल कर ली।

आरोपी ने क्या बताया?
पुलिस के अनुसार, विनय और मिन्सी एक-दूसरे को जानते थे और ऑफिस में साथ काम करते थे। आरोपी का कहना है कि दोनों के बीच निजी संबंध थे और आपसी विवाद के बाद उसने गुस्से में यह कदम उठाया। हालांकि, परिजनों ने इस दावे को गलत बताया है और कहा है कि दोनों सिर्फ सहकर्मी थे।

वारदात कैसे हुई?
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को ऑफिस में छुट्टी होने के कारण वहां कोई और मौजूद नहीं था। वहीं दोनों के बीच बहस हुई और घटना हो गई। बाद में आरोपी ने सबूत मिटाने और पहचान छिपाने की कोशिश की। वह शव को यमुना में फेंकने जा रहा था, लेकिन रास्ते में घबराकर बोरा वहीं छोड़कर भाग गया।

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने 100 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले और करीब 10 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभी कुछ हिस्सों की बरामदगी बाकी है और तलाशी जारी है।

परिवार की मांग
मिन्सी के परिजनों का कहना है कि इस मामले में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। परिवार ने कहा है कि पूरी बरामदगी और जांच के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा।

