कपड़ा व्यापारी के बेटे का अपहरण फिर हत्या.. आरोपी इरफान पुलिस एनकाउंटर में ढेर

चित्रकूट: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के बरगढ़ थाना क्षेत्र में अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम नहीं मिलने पर एक व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी। वहीं, अपहरण में शामिल एक बदमाश शुक्रवार सुबह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से मारा गया जबकि दूसरे घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

व्हाट्सऐप कॉल से फिरौती की रकम मांगी

चित्रकूट जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बरगढ़ कस्बे में बृहस्पतिवार की शाम करीब छह बजे कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के 13 साल के बेटे आयुष का अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने करीब आठ बजे रात में व्हाट्सऐप कॉल से फिरौती की रकम मांगी, जिसके बाद रात करीब नौ बजे पुलिस को घटना की सूचना दी गई।







गोली लगने से इरफान की मौत

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल के साथ पूरी रात खोजबीन की गई और शुक्रवार सुबह करीब साढ़े सात बजे बरगढ़ के परानु बाबा के जंगल में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस की गोली लगने से इरफान और कल्लू नामक दो बदमाश घायल हो गए।



बक्से में बंद आयुष का शव बरामद

एसपी ने बताया कि घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने कल्लू को मृत घोषित कर दिया और इरफान को इलाज के लिए प्रयागराज भेजा गया है। एसपी ने बताया कि इरफान की निशानदेही पर उसके ही कमरे से बक्से में बंद आयुष का शव बरामद हुआ है। आयुष के गले में रस्सी बांधने के निशान और सीने में चोट के निशान पाए गए हैं।



व्यापारी के मकान पर किराए पर रहा था इरफान

एसपी सिंह ने बताया कि घटना से पहले इरफान कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के मकान में किराए पर रहता था। अशोक ने 10 दिसंबर को उससे कमरा खाली करवाया था। कल्लू और इरफान प्रयागराज के शंकरगढ़ के रहने वाले हैं और बरगढ़ में बक्सा बनाने का व्यवसाय करते थे। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।