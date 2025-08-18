AAP का ‘विशाल किसान सम्मेलन’: अन्नदाता किसानों के लिए फिर उठी संजय सिंह की बुलंद आवाज़, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजा दादरी का आसमान

Main Menu

18 Aug, 2025

sanjay singh s loud voice was raised again for the farmers who provide food

रविवार को गौतमबुद्धनगर में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मौजूदगी और आप यूपी 'किसान प्रकोष्ठ' अध्यक्ष कमांडो अशोक के नेतृत्व में  किसान प्रकोष्ठ की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। दादरी के श्री राम पैलेस में...

Noida News: रविवार को गौतमबुद्धनगर में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मौजूदगी और आप यूपी 'किसान प्रकोष्ठ' अध्यक्ष कमांडो अशोक के नेतृत्व में  किसान प्रकोष्ठ की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। दादरी के श्री राम पैलेस में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए आप प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज देश के अन्नदाता की हालत यह हो गई है कि उसे खाद की बोरी के लिए इन लाइनों में खड़े होना पड़ रहा है। कई स्थानों पर महिला किसान लाइनों में खड़े खड़े बेहोश हो गईं। एक किसान भाई को दिल का दौरा पड़ गया तो एक किसान भाई ने आत्महत्या कर ली, जो बेहद शर्मनाक है। सरकार के नाकाम नीतियों और गलत प्राथमिकताओं के कारण किसान खेतों में उचित समय पर खाद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है।

खाद के लिए लंबी-लंबी लाइनों में घंटों लगने के लिए किसान मजबूर
आप सांसद संजय सिंह ने जनसभा में आसपास के क्षेत्र से आए हजारों किसानों, नौजवानों और आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश से अन्नदाता मिट गया तो इंसान भी मिट जाएगा क्योंकि इंसानों को जीने का अनाज अन्नदाता ही देता है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों ने अपने श्रम से इतना अनाज पैदा किया है की वह सिर्फ हिंदुस्तान का ही पेट नहीं भरते बल्कि पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करते हैं। लेकिन सरकार ने किसानो के लिए पहले काला कानून लाया और अब उन्हें खाद के लिए लंबी-लंबी लाइनों में घंटों लगने के लिए मजबूर कर दिया है।

देश के स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो तो देश में सही महीने में आजादी नहीं होगी
सिंह ने कहा कि अभी 2 दिन पहले पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ को मनाया। उन्होंने कहा कि अगर इस देश का किसान खुश नहीं रहेगा, नौजवान बेरोजगार रहेगा माताएं बहने सुरक्षित नहीं रहेंगी, देश गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा और हमारे देश के स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो तो देश में सही महीने में आजादी नहीं होगी, आजादी तो तब है जब यह सारे हक हमको मिलेंगे। केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि की जनता ने जो आपको ताकत दी है अगर उसका इस्तेमाल आप देश को बढ़ाने के लिए करेंगे तो आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल देश को पीछे लाने में करेंगे तो आप का एक एक कार्यकर्ता आपके ख़िलाफ़ खड़ा होगा।

गरीबों का शोषण करने वालों को सत्ता से जाना ही होगा: संजय सिंह
संजय सिंह ने कहा कि चाहे किसान को फसल का उचित दाम देना हो, उनके कर्ज माफ करने की बात हो, उनके लिए खाद की बोरी की उपलब्धता करनी हो या सिंचाई के लिए पानी देना हो, सरकार कहती है उसके पास पैसा नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि दरअसल किसानों का यह सारा पैसा चंद पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए माफ करने के लिए देश की सरकार ने दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर यही सरकार किसानों का दो-तीन लाख करोड रुपए माफ कर दे तो देश का किसान उन्हें कंधों पर बैठा कर गुणगान करेगा। लेकिन सरकार 82 करोड लोगों को 5 किलो राशन देकर खुश रहने को कह रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि एयरपोर्ट हम बनाएंगे अडानी को देंगे, रेलवे स्टेशन हम बनाएंगे अडानी को देंगे, पोर्ट, सड़क सब कुछ अडानी को देंगे, इस देश के आसमान से लेकर जमीन तक सब कुछ अडानी के नाम कर दिया, लेकिन सरकार के पास किसान को देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उनको सत्ता से जाना ही होगा।

सरकार नेमप्लेट लगाने के लिए मजबूर कर रही
संजय सिंह ने कहा कि सरकार को इस बात की चिंता नहीं है की बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, लोगों को मुफ्त इलाज मिल जाए, किसानों को खाद की बोरी और फसल का दाम मिल जाए। हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाए इसलिए सरकार नेमप्लेट लगाने के लिए मजबूर कर रही है, मैं उससे कहना चाहता हूं की बड़े-बड़े लुटेरे जिन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों को लूटने का काम किया है इन्हें पकड़ कर लो उनके गले में नेम प्लेट डालकर उन्हें हिंदुस्तान की सड़कों पर घुमाओ हम आपके साथ ताली बजाने का काम करेंगे। इस दौरान आप यूपी 'किसान प्रकोष्ठ' अध्यक्ष कमांडो अशोक, रुहेलखंड प्रांत अध्यक्ष मो० हैदर जी, काशी प्रांत अध्यक्ष पवन तिवारी, यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष शकील मलिक, प्रदेश प्रवक्ता संजीव निगम सहित तमाम वरिष्ठ साथी मौजूद रहे।

