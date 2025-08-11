Main Menu

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा साहिबाबाद मंडी, दबंगों ने व्यापारियों की मीटिंग में चलाई दर्जनों राउंड गोलियां, एक को गोली लगी

Edited By Ramkesh,Updated: 11 Aug, 2025 03:55 PM

sahibabad mandi reverberated with the sound of bullets

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में साहिबाबाद मंडी में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब व्यापारियों की चल रही एक अहम बैठक के दौरान अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यह सनसनीखेज घटना रविवार सुबह लगभग 11:45 बजे हुई, जिसमें दर्जनों राउंड...

गाजियाबाद (संजय मित्तल): उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में साहिबाबाद मंडी में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब व्यापारियों की चल रही एक अहम बैठक के दौरान अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। यह सनसनीखेज घटना रविवार सुबह लगभग 11:45 बजे हुई, जिसमें दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गईं। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना की शुरुआत तब हुई जब मीटिंग के दौरान कुछ बदमाश अचानक बैठक स्थल में घुस आए। उन्होंने पहले वहां रखी कुर्सियां तोड़ीं और उसके बाद बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दीं। हमले के बाद मंडी परिसर में भगदड़ मच गई और मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला मंडी सचिव की मिलीभगत से कराया गया है। उनका कहना है कि मंडी सचिव व्यापारियों को लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। विवाद की जड़ तीन शेड प्लेटफार्मों का आवंटन बताया जा रहा है, जिसे मंडी सचिव ने कथित तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया था। इस पर नाराज़ होकर हमलावरों ने एक दिन पहले भी व्यापारियों को धमकी दी थी।

घटना की सूचना मिलते ही साहिबाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और हमलावरों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। इस वारदात ने मंडी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते, तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था।
 

