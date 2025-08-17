कागज पर नंबर लिख लड़की के सामने फेंका... बहन की रक्षा करने गए भाई पर मुस्लिम युवक ने किया जानलेवा हमला, गड़ासे से काट दी हाथ की उंगलियां

Edited By Mamta Yadav,Updated: 17 Aug, 2025 10:26 PM
Basti News, (विवेक श्रीवास्तव): जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के असनहरा में छेड़खानी की शिकायत करने पहुंचे युवक पर मुस्लिम युवक साहिल ने गंडासे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पीड़ित युवक के हाथ में गंभीर रूप से चोट आई है। पुलिस ने आरोपी युवक साहिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बता दें असनहरा में साहिल नाम का युवक गांव की ही एक लड़की के सामने कागज में मोबाइल नंबर लिख कर आगे फेंक दिया, जिसके बाद लड़की ने यह बात अपने घर वालों को बताई। जब पीड़ित लड़की के भाई साहिल के घर शिकायत लेकर पहुंचे तो उससे वह आग बबूला हो गया और चिकन काटने वाले गंडासे से हमला कर दिया। हमले को रोकते समय गंडासा युवक के हाथ में लग गया, जिससे हाथ में गंभीर रूप से चोट आई है। उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पीड़िता के भाई का कहना है कि जब मेरी बहन ने आकर कहा कि साहिल नाम का लड़का मेरे आगे कागज में नंबर लिख कर फेंक रहा है तो हम लोग उस को समझने उसके घर गए, जिसके बाद उन लोगों ने उल्टा हमला बोल दिया। मेरी बाइक छीन ली और मुर्गा काटने वाले गंडासे से हमला कर दिया। हमले में मेरे सिर में चोट लगी है और मेरे भाई जब साहिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उस के हाथ में गंडासा लग गया जिससे उसका हाथ गंभीर रूप से कट गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है।
विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपने साथियों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और घायल के परिजनों से बात की। इसके बाद कार्यवाही के लिए पूरे दल बल के साथ हिंदूवादी नेता अखिलेश सिंह असनहरा चौकी पहुंच गए, और कार्यवाही की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और 5 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है।
एएसपी ओपी सिंह ने बताया कि असनहरा चौकी अंतर्गत एक बच्ची के साथ दूसरे समुदाय के युवक ने आपत्तिजनक व्यवहार किया गया। जब इस बात की शिकायत लेकर लड़की का भाई उस के घर गया तो उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता के भाई की तहरीर पर सोनहा थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना से संबंधित लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो भी साक्ष्य पीड़ित पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा उसके अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।