Plastic Free Janmashtami: मथुरा में पहली बार मनाई जाएगी प्लास्टिक मुक्त जन्माष्टमी

मथुरा: कृष्ण की नगरी मथुरा में इस बार प्लास्टिक मुक्त जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मथुरा में इस साल पहली बार प्लास्टिक मुक्त जन्माष्टमी मनाई जाएगी। उन्होंने कहा, "श्रद्धालुओं, दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पॉलीथीन बैग या अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग न करने का आग्रह किया गया है। लोगों को विकल्पों के बारे में जागरूक किया गया है और प्लास्टिक के खतरे को कम करने के लिए उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।"

जागरूकता के लिए कई टीमें तैनात

जिलाधिकारी ने बताया कि इस जुलाई में गोवर्धन में मुढिया पूनो मेले के दौरान इसी तरह की पहल के "बेहद उत्साहजनक परिणाम" मिले थे। सिंह ने कहा कि दुनिया भर से आने वाले भक्तों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए पूरे श्रीकृष्ण जन्मस्थान क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है और सौंदर्यीकरण कार्य किया गया है। अपर जिलाधिकारी अमरेश कुमार ने कहा कि प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर में कई टीमें तैनात की गई हैं।

'हमें शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लेना चाहिए'

मथुरा से भाजपा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, "प्लास्टिक शहर का दम घोंट रहा है और भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर हमें अपने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लेना चाहिए।" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि त्योहार के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर को सेक्टर और ज़ोन में विभाजित किया गया है, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और 3,000 से ज़्यादा पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्यूआर कोड आधारित पार्किंग व्यवस्था भी शुरू की गई है। कुमार ने कहा, "पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी नज़र रख रही है।"