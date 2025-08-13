बीएसएफ जवान नितिन नेहरा का डयूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन, अंतिम दर्शन के लिए लोगों का उमड़ा सैलाब; एक साल पहले हुई थी शादी

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र के बेगमाबाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव के बेटे और बीएसएफ के जवान नितिन नेहरा का पंजाब के भठिंडा में सोमवार रात ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया।

Ghaziabad News, (आकाश गर्ग): उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र के बेगमाबाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव के बेटे और बीएसएफ के जवान नितिन नेहरा का पंजाब के भठिंडा में सोमवार रात ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया।



बताया जा रहा है कि नितिन पंजाब के बठिंडा में 55वीं वाहिनी में तैनात थे। साल 2016 में उन्होंने बीएसएफ जॉइन की थी। एक साल पहले ही उनकी शादी मोनिका से हुई थी। कुछ दिन पहले नितिन अपनी बीमार मां के इलाज के लिए छुट्टी पर गांव आए थे और 6 अगस्त को ही वापस ड्यूटी पर लौटे थे। सोमवार रात ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।



इसी बीच आज जवान का पार्थिक शरीर पंजाब के भठिंडा से उनके गांव मोदीनगर बेगमाबाद पहुंचा। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नम आंखो से गांव के लोगों ने नितिन को आखिरी विदाई दी। इस दुखद घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है, और लोग इस जांबाज जवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गांव के स्थानीय निवासी रामपाल चौधरी ने बताया कि इस दुख की घड़ी में पूरा गांव साथ खड़ा है। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं एक जवान का जाना पूरे देश और गांव के लोगों और परिवार के लिए बड़ी क्षति है।