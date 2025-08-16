Main Menu

सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यवासियों को दीं शुभकामनाएं

Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Aug, 2025 12:08 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘कृष्णं वन्दे जगदगुरुम्‌...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘कृष्णं वन्दे जगदगुरुम्‌। सम्पूर्ण जगत के आधार लीलाधर, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण जी के पावन अवतरण दिवस श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं।''

 


इससे आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम, करुणा एवं भक्ति का संचार कर चराचर जगत का कल्याण करें, यही प्रार्थना है। जय श्रीकृष्ण!''

 

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘योगेश्वर भगवान श्री द्वारकाधीश के जन्मोत्सव, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी के जीवन में प्रेम, आनंद और सफलता का सदैव वास हो। जय श्रीकृष्ण।'' उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। 

 

 

 

 

