सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यवासियों को दीं शुभकामनाएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘कृष्णं वन्दे जगदगुरुम्‌। सम्पूर्ण जगत के आधार लीलाधर, योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण जी के पावन अवतरण दिवस श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं।''





जय… pic.twitter.com/O4xYfBUSeL — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 16, 2025



इससे आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम, करुणा एवं भक्ति का संचार कर चराचर जगत का कल्याण करें, यही प्रार्थना है। जय श्रीकृष्ण!''

जय श्रीकृष्ण! pic.twitter.com/49HtwMXbHk — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) August 16, 2025



उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘योगेश्वर भगवान श्री द्वारकाधीश के जन्मोत्सव, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी के जीवन में प्रेम, आनंद और सफलता का सदैव वास हो। जय श्रीकृष्ण।'' उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं।