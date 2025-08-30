Main Menu

  महिला अस्पताल में शर्मनाक हंगामा! CMS ने थप्पड़ मारा, डॉक्टर रोते हुए थाने पहुंचा; CCTV में कैद हुई हाथापाई

30 Aug, 2025

fight between two senior doctors in basti district hospital

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का महिला जिला अस्पताल उस समय चर्चा में आ गया जब अस्पताल के दो वरिष्ठ डॉक्टरों के बीच आपस में झगड़ा और मारपीट हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिससे अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल......

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का महिला जिला अस्पताल उस समय चर्चा में आ गया जब अस्पताल के दो वरिष्ठ डॉक्टरों के बीच आपस में झगड़ा और मारपीट हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिससे अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, झगड़ा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. अनिल कुमार और बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. तैय्यब अंसारी के बीच हुआ। डॉ. अंसारी का आरोप है कि उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए स्टाफ नर्स बढ़ाने की मांग करते हुए सीएमएस को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसी विषय पर जब उन्होंने सीएमएस से बात की तो बात-बात में बहस हो गई और आरोप है कि सीएमएस ने डॉ. अंसारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई तक हो गई।

थाने पहुंचकर की शिकायत
घटना के बाद डॉ. तैय्यब अंसारी सीधे कोतवाली पहुंचे और रोते हुए सीएमएस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि अगर यही माहौल रहा तो मैं अस्पताल में सेवाएं नहीं दे पाऊंगा।

प्रशासन ने की जांच
घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी (DM) के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (ADM) प्रतिपाल सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों डॉक्टरों से बातचीत कर विवाद को शांत कराया। ADM ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में बहस और हाथापाई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अब मामला सुलझा लिया गया है। दोनों डॉक्टरों के बीच आपसी समझौता हो गया है।

डॉ. अंसारी का स्थानांतरण प्रस्तावित
स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन अब डॉ. तैय्यब अंसारी को जिला अस्पताल में अटैच करने की तैयारी कर रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। वहीं, सीएमएस डॉ. अनिल कुमार ने इस पूरे विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

