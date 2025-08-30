Main Menu

कुशीनगर में दिल दहलाने वाली वारदात: पहले कान काटा, फिर आंख फोड़ी.... RSS नेता के बेटे की निर्मम हत्या से मचा हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 30 Aug, 2025 08:44 AM

the height of brutality in kushinagar rss leader s son brutally murdered

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के सेमरा गांव (थाना कुबेरस्थान) में शुक्रवार रात एक युवक की बेहद दर्दनाक हत्या कर दी गई। मृतक का नाम उत्कर्ष सिंह था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पूर्व पदाधिकारी इंद्रजीत सिंह का बेटा था। हत्या...

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के सेमरा गांव (थाना कुबेरस्थान) में शुक्रवार रात एक युवक की बेहद दर्दनाक हत्या कर दी गई। मृतक का नाम उत्कर्ष सिंह था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पूर्व पदाधिकारी इंद्रजीत सिंह का बेटा था। हत्या के पीछे पुराना पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है।

कैसे हुई वारदात?
शुक्रवार रात उत्कर्ष सिंह कठकुइयां बाजार से लौट रहा था, तभी गांव के बाहर पहले से घात लगाए चार दबंगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए उत्कर्ष गांव की ओर भागा, लेकिन हमलावरों ने पीछा किया और उसे गांव के बीचोंबीच एक गड्ढे में पटक दिया। वहां पर उन्होंने उत्कर्ष का कान काट दिया, एक आंख फोड़ दी और जांघ का हिस्सा भी धारदार हथियार से काट दिया। उस पर लगातार हथियारों से वार किए गए। शोर सुनकर जब परिजन पहुंचे, तब भी दबंग उसे पीटते रहे। बाद में गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होने पर आरोपी वहां से भाग निकले।

अस्पताल में पहुंचते ही मृत घोषित
परिजन और गांव के लोग गंभीर हालत में उत्कर्ष को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गांव और इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है।

विवाद की पुरानी पृष्ठभूमि
उत्कर्ष सिंह के परिवार और गांव में ही रहने वाले सच्चिदानंद यादव उर्फ लालधर यादव के परिवार के बीच कई सालों से आपसी झगड़े चलते आ रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर दोनों पक्षों में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन पहले भी उत्कर्ष और लालधर यादव, श्रीनिवास यादव, चंद्रदीप यादव और ज्ञान यादव के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन गांववालों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था। उसी झगड़े की रंजिश में अगली ही रात ये हत्या कर दी गई।

पुलिस की कार्रवाई और नेताओं का दौरा
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक (SP) संतोष कुमार मिश्र ने रात में ही घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए भाजपा विधायक मनीष जायसवाल और RSS के पदाधिकारी भी मर्चरी हाउस पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि यह दो पक्षों के बीच पुराने विवाद का मामला है। हत्या के आरोपियों में से कुछ को पकड़ा गया है। तहरीर मिलने के बाद FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

