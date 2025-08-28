UP परिवहन विभाग ने शुरू किया नया हेल्पलाइन नंबर, ‘149’ डायल करते ही मिलेंगी सभी सुविधाएं, एक ही कॉल में तत्काल सहायता

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की ओर से अनुमोदित एक नया हेल्पलाइन नंबर '149' शुरू किया है .....

लखनऊ : उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय की ओर से अनुमोदित एक नया हेल्पलाइन नंबर '149' शुरू किया है। टोल-फ्री नंबर 1800-1800-151 पर लोगों को किसी भी समय त्वरित, विश्वसनीय और पारदर्शी सहायता मिल सकेगी।



परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा, ''हमने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक संक्षिप्त और याद रखने योग्य हेल्पलाइन नंबर - 149 - की मांग की थी। केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृत और लागू कर दिया है। लोग अब '149' और 1800-1800-151 दोनों पर 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकते हैं।'' एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस हेल्पलाइन के जरिये आम लोग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट हासिल करने समेत विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

