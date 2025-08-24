Amroha News: ‘मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं भी गोली चलाना जानती हूं’…पुलिस कार्रवाई से नाराज युवती का थाने में हाईवोल्टेज हंगामा

अमरोहा जनपद में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो डालने के विवाद ने हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़िता कोतवाली हसनपुर परिसर में सड़क पर बैठ गई और पुलिस से न्याय की गुहार लगाने लगी।

Amroha News, (मो. आसिफ): अमरोहा जनपद में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो डालने के विवाद ने हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़िता कोतवाली हसनपुर परिसर में सड़क पर बैठ गई और पुलिस से न्याय की गुहार लगाने लगी। उसने पुलिस पर अभद्रता करने के आरोप भी लगाए। युवती ने कहा कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं भी गोली चलाना जानती हूं... गोली मार दूंगी।



अमरोहा जनपद के थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता ममता राणा ने कई युवकों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो डालने, फोन पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी चिराग ने दो माह पूर्व इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर उसकी और उसकी बहन की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया। शिकायत महिला हेल्पलाइन पर की गई थी, जिसके बाद आरोपी ने फोन पर धमकी दी कि "शिकायत का परिणाम भुगतना पड़ेगा।"



ममता राणा का आरोप है कि आरोपी लगातार उसका और उसकी बहन का पीछा करवाता है। हाल ही में जब वह कॉलेज से मार्कशीट लेने गई थी तो मनचले युवकों ने उसका पीछा किया। इसके अलावा आरोपी चिराग अन्य युवकों पर भी उसके भाई के साथ मारपीट करने का आरोप है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी राहुल, जो हसनपुर की एक लैब में काम करता है, ने समझाने पर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धमकी दी। पीड़िता ने कहा कि उसे और उसके परिवार को गंभीर खतरा है। उसके पास गाली-गलौज और धमकी की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। पीड़िता ने हसनपुर कोतवाली पुलिस से मामले में त्वरित कानूनी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं ममता ने पुलिस पर अभद्रता करने के आरोप लगाए है। युवती ने ये भी कहा है कि अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो गोली चलाना में भी जानती हूं।