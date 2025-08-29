Main Menu

अमरोहा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात: दहेज के लिए पिलाया तेजाब, 17 दिन तक अस्पताल में तड़पती रही बहू

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक विवाहिता को जबरन तेजाब पिला दिया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। करीब 17 दिन तक अस्पताल में इलाज चला, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब पुलिस इस मामले की हत्या के तौर पर जांच कर रही है।

क्या है पूरा मामला?
मामला अमरोहा जिले के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के काला खेड़ा गांव का है। जहां की निवासी विवाहिता गुल फिजा की शादी लगभग एक साल पहले मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले फुरकान की बेटी से हुई थी। उसका निकाह परवेज नामक युवक से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले पति, सास, ससुर और अन्य परिजन लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि दहेज ना मिलने पर गुल फिजा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था।

तेजाब पिलाने का आरोप
11 अगस्त को हालात और बिगड़ गए। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि ससुरालवालों ने मिलकर गुल फिजा को जबरन तेजाब पिला दिया। हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 दिन तक इलाज चला, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार गुल फिजा की मौत हो गई।

पुलिस कार्रवाई शुरू
गुल फिजा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पहले ही दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। लेकिन अब जब पीड़िता की मौत हो गई है, तो पुलिस ने हत्या की धाराएं भी जोड़ने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

