  • तांत्रिक के कहने पर दादा ने दी पीयूष की बलि, सिर और हाथ-पैर काटे, धड़ को साड़ी में लपेटकर नाले में फेंका, यूं खुली इस नृशंस हत्याकांड की पोल

Edited By Purnima Singh,Updated: 28 Aug, 2025 01:07 PM

relative brutally murdered a teenager on the advice of a tantrik

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने तांत्रिक के कहने पर अपने रिश्तेदार के 17 वर्षीय बेटे की नृशंस हत्या कर धड़ नैनी में, जबकि सिर सैदपुर कछार में फेंक दिया .....

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने तांत्रिक के कहने पर अपने रिश्तेदार के 17 वर्षीय बेटे की नृशंस हत्या कर धड़ नैनी में, जबकि सिर सैदपुर कछार में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) (नगर) अभिषेक भारती ने मीडिया को बताया कि हत्या के आरोपी शरण सिंह को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म 
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि तांत्रिक के कहने पर उसने पीयूष की हत्या की थी। शरण सिंह, मृतक किशोर के दादा का भाई है। भारती ने बताया कि शरण सिंह के बेटे और बेटी ने 2023 और 2024 में आत्महत्या कर ली थी। शरण सिंह एक तांत्रिक के पास गया और पूछा कि उसके दोनों बच्चों ने क्यों खुदकुशी की। इस पर तांत्रिक ने कहा कि वास्तव में इस बच्चे (पीयूष) को मरना चाहिए था, लेकिन यह नहीं मरा, इसलिए तुम्हारे दोनों बच्चे मर गए। इसलिए तुम इसे मार दो। 

मंगलवार को दर्ज हुई थी पीयूष के लापता होने की प्राथमिकी 
उन्होंने बताया कि पीयूष का सिर बुधवार को करेली के सैदपुर कछार (नदी का डूब क्षेत्र) में पाया गया। मंगलवार को पीयूष के लापता होने की प्राथमिकी करेली थाना में दर्ज की गई थी और उसकी हत्या भी उसी दिन की गई और मंगलवार को ही शव का धड़ नैनी के औद्योगिक क्षेत्र में एक नाले में मिला था। सिर नहीं मिलने से शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। 

महिला ने खोली आरोपी की पोल 
पुलिस के मुताबिक, पीयूष करेली स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में 11वीं का छात्र था। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। मंगलवार को वह सुबह साढ़े आठ बजे स्कूल जाने के लिए निकला था। दोपहर तक घर नहीं आने पर मां कामिनी देवी स्कूल पहुंची तो पता चला कि पीयूष स्कूल आया ही नहीं था। इससे घबराकर उन्होंने करेली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि आरोपी शरण सिंह ने किशोर के सिर और हाथ पैर काट दिए और धड़ को साड़ी में लपेटकर स्कूटी से ले जाकर नैनी औद्योगिक थाना क्षेत्र के कुरिया लवायन गांव के पास एक नाले में फेंक दिया था। एक महिला ने आरोपी को शव को नाले में फेंकते हुए देख लिया था। उस ग्रामीण महिला ने आरोपी का हुलिया बताया था। 

