पुलिस की गोली लगते ही रो पड़ा बदमाश, बोला– 'माफ कर दो बाबूजी, मुझसे गलती हो गई'; गाजियाबाद में 2 लुटेरे गिरफ्तार

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिल के विजयनगर इलाके में 28 अगस्त की रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस इलाके में चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने इस दौरान दो ऐसे बदमाशों को पकड़ लिया, जो हाल ही में एक बुजुर्ग महिला से चेन लूट की वारदात में शामिल थे।
पुलिस को देख भागने लगे बाइक सवार
पुलिस टीम देर रात विजयनगर इलाके में रूटीन चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक दिखे। जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा, वे बाइक तेजी से भगाने लगे। पीछा करने पर उनकी बाइक फिसलकर गिर गई। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल
पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश साबिद (पुत्र उजालुद्दीन, निवासी मसूरी, गाजियाबाद) गोली लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका साथी अंशु (पुत्र मुकेश हलवाई, निवासी शंकरपुरी, गाजियाबाद) मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के वक्त आरोपी बोला – 'माफ कर दो बाबूजी'
पुलिस जब घायल साबिद को पकड़ रही थी, तब वह हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगते हुए बोला – 'माफ कर दो बाबूजी, मुझसे गलती हो गई।' यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
चेन, कैश और तमंचा बरामद
पुलिस ने आरोपियों के पास से एक सोने की चेन, 5500 रुपए नकद, एक चोरी की बाइक, और तमंचा (.315 बोर) व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
23 अगस्त की वारदात में थे शामिल
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे 23 अगस्त को प्रताप विहार इलाके में एक बुजुर्ग महिला से चेन लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही, उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से एनसीआर इलाके में सक्रिय थे और बाइक चोरी कर लूटपाट करते थे। लूटा हुआ सामान बेचकर पैसा बनाते थे।
पुलिस ने कहा – बड़ी सफलता
एसीपी कोतवाली नगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि विजयनगर पुलिस की सतर्कता और तेज़ी से इस मुठभेड़ में शातिर अपराधियों को पकड़ा गया है। इन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।