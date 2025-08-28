Main Menu

  • घर से खेलने निकला 8 साल का मासूम, सुबह तालाब में मिला शव — चेहरे और गले पर थे चोट के निशान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Aug, 2025 02:16 PM

body of an innocent child who had gone out to play was found in a pond

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा इलाके में एक 8 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीते मंगलवार शाम को वह घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन रात तक जब वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसे तलाशना शुरू किया। देर रात...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा इलाके में एक 8 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीते मंगलवार शाम को वह घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन रात तक जब वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसे तलाशना शुरू किया। देर रात तक कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

भाई ने तालाब में देखा भाई का शव
बुधवार सुबह उस समय पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा जब बच्चे के बड़े भाई ने गांव के पास बने तालाब में अपने छोटे भाई का शव तैरता देखा। वह तुरंत घर दौड़ा और सबको इसकी जानकारी दी। परिवार और ग्रामीणों ने मिलकर शव को तालाब से बाहर निकाला। जब शव को नजदीक से देखा गया तो उसके माथे, होंठ, नाक और गले पर चोट के गहरे निशान दिखाई दिए। यह साफ हो गया कि बच्चे की मौत सामान्य नहीं, बल्कि एक साजिश का नतीजा है।

पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में यह सामने आया कि बच्चे की हत्या मुंह दबाकर की गई। यानी किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंटकर उसे मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा और दहशत का माहौल है। मासूम के माता-पिता और परिवार वालों की हालत बिलकुल बदहवास है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि उनका चहेता बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है।

पुलिस ने दो संदिग्धों को पकड़ा
घटना के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत ऐक्शन में आईं। इलाके की सघन जांच की गई और पूछताछ के बाद दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों नशे की लत में डूबे हुए हैं और पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। फिलहाल अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ऐसे मामलों पर लगातार बढ़ रही चिंता
इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं हैं। अक्सर देखा गया है कि छोटे बच्चे जब घर से खेलने निकलते हैं तो वे अपराधियों के निशाने पर आ जाते हैं। चूंकि बच्चे मासूम होते हैं और आसानी से किसी के बहकावे में आ जाते हैं, इसलिए किडनैपिंग, शोषण और हत्या जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे मामलों ने समाज और माता-पिता के मन में डर और चिंता पैदा कर दी है।

परिजनों की अपील और गांव में मातम
मासूम के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। गांव में हर कोई इस घटना से दुखी और स्तब्ध है। लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा अब बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

