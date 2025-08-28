'हैलो, तुम्हारी सौतन बोल रही हूं…'— एक कॉल ने ली महिला की जान, मां की गोद में रोती बेटी ने तोड़ा दम

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक महिला को उसके पति के फोन से आई कॉल ने ऐसा सदमा दे दिया कि कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। कॉल करने वाली महिला ने खुद को 'सौतन' बताया था। इस बात ने...

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक महिला को उसके पति के फोन से आई कॉल ने ऐसा सदमा दे दिया कि कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। कॉल करने वाली महिला ने खुद को 'सौतन' बताया था। इस बात ने महिला को अंदर से तोड़कर रख दिया।

घटना कहां की है?

यह मामला हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के ढिकुन्नी गांव के पास का है। मृतक महिला का नाम रीता (25 वर्ष) है, जो अतरौली के जलालपुर गांव की रहने वाली थी।

क्या हुआ उस दिन?

बीते मंगलवार को रीता दिल्ली में अपनी मां गुड्डी और भाई रोहित के साथ रह रही थी। वह घर पर आराम कर रही थी तभी उसके पति के मोबाइल नंबर से एक फोन आया। फोन पर एक अनजान महिला ने खुद को उसकी 'सौतन' बताया और कहा कि 'हेलो! तुम्हारी सौतन बोल रही हूं।' यह सुनते ही रीता पूरी तरह घबरा गई, उसका दिल बैठ गया, और वह सदमे में चली गई।

मायके के लिए रवाना हुई, लेकिन पहुंच नहीं पाई

कॉल के बाद रीता बहुत परेशान हो गई और दिल्ली से अपने मायके (जलालपुर, हरदोई) के लिए बस से मां और भाई के साथ रवाना हुई। रास्ते भर वह मां की गोद में सिर रखकर रोती रही और बार-बार यही कहती रही कि 'मेरा घर उजड़ गया...' लेकिन किसे पता था कि यह दर्द उसकी जान ले लेगा। जैसे ही बस ढिकुन्नी गांव के पास पहुंची, रीता की सांसें थम गईं और उसने मां की गोद में ही दम तोड़ दिया।

क्या कहती है मां और परिवार?

रीता की मां गुड्डी ने बताया कि बेटी पूरी रात रोती रही, उसे बहुत गहरा झटका लगा था। वह कहती रही कि उसका सब कुछ खत्म हो गया... और फिर उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। रीता के भाई ने तुरंत अतरौली थाने में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी।

रीता की शादी और पारिवारिक हालात

रीता की शादी करीब ढाई साल पहले शैलेंद्र नामक युवक से सीतापुर जिले में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही रीता को टीबी की बीमारी हो गई। इलाज के लिए उसे मायके भेज दिया गया। ठीक होने के बाद रीता फिर ससुराल लौटी, लेकिन रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए। 24 मई को रीता के पिता का निधन हुआ था, जिसके बाद वह फिर मायके आ गई थी। बाद में वह मां और भाई के साथ दिल्ली चली गई थी।

पुलिस क्या कह रही है?

अतरौली थाना प्रभारी निरीक्षक मारकंडेय सिंह के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। कॉल किसने की, उसका उद्देश्य क्या था — इन सब बातों की जांच की जा रही है।