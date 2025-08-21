'इलाज' के नाम पर गायब हुआ नवजात, दिव्यांग दंपति का आरोप— अस्पताल ने ही चुराया बच्चा! संचालक और 3 डॉक्टरों पर FIR

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां नूरपुर थाना क्षेत्र में स्थित S.R. हेल्थकेयर सेंटर में एक गरीब दिव्यांग दंपति का नवजात बच्चा संदिग्ध हालात में गायब हो गया। दंपति का आरोप है कि अस्पताल संचालक...

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां नूरपुर थाना क्षेत्र में स्थित S.R. हेल्थकेयर सेंटर में एक गरीब दिव्यांग दंपति का नवजात बच्चा संदिग्ध हालात में गायब हो गया। दंपति का आरोप है कि अस्पताल संचालक और तीन डॉक्टरों ने मिलकर उनके बच्चे को गायब किया है।

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित दंपति शारीरिक रूप से अक्षम हैं और आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है। उनका नवजात शिशु बीमार था, जिसे इलाज के लिए S.R. हेल्थकेयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। लेकिन कुछ समय बाद अस्पताल वालों ने बताया कि बच्चा नहीं है। जब माता-पिता ने पूछा कि बच्चा कहां है, तो अस्पताल प्रशासन ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। दंपति ने पुलिस और स्थानीय अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन शुरू में उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया।

पुलिस ने दर्ज किया केस

लगातार प्रयास और शिकायत के बाद नूरपुर थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। अस्पताल संचालक और तीन डॉक्टरों के खिलाफ बच्चा चोरी (किडनैपिंग) का केस दर्ज किया गया है।

जांच में क्या सामने आया?

पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि अस्पताल में इससे पहले भी इस तरह की संदिग्ध घटनाएं हो चुकी हैं। हो सकता है कि यह कोई बड़ा रैकेट हो, जो बच्चों को गायब करता है। पुलिस अब पूरे अस्पताल की गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है।

आरोपी फरार

फिलहाल, अस्पताल का संचालक और तीनों डॉक्टर फरार हैं। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।