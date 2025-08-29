नशे में कराए दस्तखत, धर्म बदला; खतना कराया और करोड़ों की जमीन हड़प ली — नरेंद्र केस से दहल उठा मुजफ्फरनगर!

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक हिंदू युवक नरेंद्र शर्मा से पहले दोस्ती की गई, फिर उसे शादी का झांसा देकर नशे की हालत में धर्म परिवर्तन कराया गया और सवा 3 करोड़ की संपत्ति...

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक हिंदू युवक नरेंद्र शर्मा से पहले दोस्ती की गई, फिर उसे शादी का झांसा देकर नशे की हालत में धर्म परिवर्तन कराया गया और सवा 3 करोड़ की संपत्ति हड़प ली गई। यह घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के किनौनी गांव की है। पीड़ित नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उसके ही गांव के यामीन नामक व्यक्ति ने पहले उससे दोस्ती की और फिर चालाकी से उसे नशे की दवा खिलाकर धोखे से धर्म परिवर्तन करा दिया।

क्या-क्या किया आरोपी ने?

नरेंद्र को नशे में धकेल कर उसका खतना करवा दिया गया और उसका जनेऊ व चोटी भी कटवा दी गई। आरोपी ने धीरे-धीरे नरेंद्र की पौना बीघा जमीन अपनी पत्नी हफीजन के नाम करवा ली। बाकी दो बीघा जमीन बेचकर प्लॉटिंग कराई और आर्टिगा गाड़ी व ट्रैक्टर खरीदे गए। कुछ जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी गई। नरेंद्र को घर में कैद कर लिया गया और उसे मजबूर किया गया कि वह मुसलमान बनकर निकाह करे।

कैसे हुआ खुलासा?

जब नरेंद्र को नशे का असर कम हुआ, तो उसे सारी सच्चाई समझ आई। उसने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत मुख्य आरोपी यामीन, उसके बेटे और अन्य 5 लोगों (कुल 6 आरोपी) को गिरफ्तार कर लिया।

क्या बोले पुलिस अधिकारी?

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि नरेंद्र की शिकायत सही पाई गई है। पूछताछ में मुख्य आरोपी यामीन ने गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ अब धर्म परिवर्तन कानून 2021 (धारा 3/5(1)), धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अब आरोपियों की संपत्ति जब्त की जा रही है और कोर्ट से कड़ी सजा दिलवाने की तैयारी है।

पीड़ित नरेंद्र शर्मा की आपबीती

नरेंद्र ने मीडिया से कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। यामीन ने बहला-फुसलाकर मेरी जमीन हथिया ली। नशे में मेरी चोटी और जनेऊ कटवा दी गई। कहा गया कि अब निकाह कराओगे और मुसलमान बन जाओगे। कुरान पढ़ाई गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। मोहल्लेवालों ने मुझे छुड़ाया और मैंने पुलिस में शिकायत की। मैं अब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूं।

पुलिस की अगली कार्रवाई

गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस बढ़ेगा। संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। गिरोह के तौर पर काम करने वालों की संपत्तियों की जांच आगे भी की जाएगी।