बर्तनों पर छिड़की पेशाब की धार – 10 साल से घर में काम कर रही मेड निकली धोखेबाज, करतूत CCTV में कैद होते ही सब रह गए दंग

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना कस्बे में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक व्यापारी परिवार के घर में 10 साल से काम कर रही महिला घरेलू सहायिका (नौकरानी) ने ऐसा काम किया कि पूरा परिवार हैरान रह गया।

क्या हुआ था?

परिवार को पहले से ही महिला की हरकतों पर शक था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इस वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। हाल ही में घर की महिला सदस्य ने रसोई और उसके आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगवाए ताकि साफ हो सके कि महिला कुछ गलत तो नहीं कर रही।

कैमरे में जो दिखा, वो था चौंकाने वाला

जैसे ही महिला काम पर आई और बर्तन धोने लगी, कैमरे ने उसकी घिनौनी हरकत रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में साफ दिखा कि उसने पहले एक गिलास में पेशाब किया, फिर उस पेशाब को रसोई में रखे बर्तनों पर छिड़क दिया। परिवार ने जब ये वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत महिला को पकड़वाने का फैसला किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

पुलिस ने महिला को पकड़ा

शाम को जब महिला दोबारा काम पर आई तो परिवार ने उसे वहीं पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उसे थाने ले जाकर पूछताछ की, जहां उसने अपनी गलती मानी, लेकिन इस हरकत के पीछे की वजह नहीं बताई।

क्या हुई कार्रवाई?

इस मामले में अभी तक परिवार ने कोई लिखित शिकायत (FIR) नहीं दी है। इसलिए पुलिस ने फिलहाल ‘शांतिभंग’ की धाराओं में महिला का चालान कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अगर परिवार शिकायत देता है तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लोगों में नाराजगी और सवाल

सोशल मीडिया पर लोग इस हरकत को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग इसे मानसिक बीमारी बता रहे हैं तो कुछ इसे भरोसे के साथ किया गया धोखा मान रहे हैं।