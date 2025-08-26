Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • अगर BJP को लगता है हमसे फायदा नहीं, तो तोड़ दे गठबंधन- संजय निषाद ने बीजेपी को दी नसीहत

अगर BJP को लगता है हमसे फायदा नहीं, तो तोड़ दे गठबंधन- संजय निषाद ने बीजेपी को दी नसीहत

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Aug, 2025 07:19 PM

if bjp feels that it will not benefit from us then break the alliance

भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को सीएम योगी के गढ़ में एक  प्रेसवार्ता के दौरान बीजेपी को बड़ी नसीहत दे डाली। मंत्री ने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि हम से फायदा नहीं,...

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को सीएम योगी के गढ़ में एक  प्रेसवार्ता के दौरान बीजेपी को बड़ी नसीहत दे डाली। मंत्री ने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि हम से फायदा नहीं, तो गठबंधन तोड़ दे।

संजय निषाद ने बीजेपी संगठन को सलाह देते हुए कहा कि "सहयोगी दलों से भरोसे से चलें। राजभर, RLD, निषाद पार्टी पर अपशब्द बंद कराएं तबी गठबंधन कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि "हमने मछुआरों की लड़ाई अकेले शुरू की आज देशव्यापी आंदोलन है। "BJP को इंपोर्टेड नेताओं से सतर्क रहना चाहिए।  सपा-बसपा से आए नेता बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

संजय निषाद के तीखे तेवर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बड़ा दी है। इस बयान से विपक्ष यही अनुमान लगा रहा है कि बीजेपी में अब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी इस बयान पर क्या एक्शन लेती है, या फिर संजय निषाद की नारजी को दूर कर 2027 में जीत की हैट्रिक लगती है या फिर गठबंधन तोड़ेगी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!