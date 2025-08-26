अगर BJP को लगता है हमसे फायदा नहीं, तो तोड़ दे गठबंधन- संजय निषाद ने बीजेपी को दी नसीहत

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Aug, 2025 07:19 PM
भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को सीएम योगी के गढ़ में एक प्रेसवार्ता के दौरान बीजेपी को बड़ी नसीहत दे डाली। मंत्री ने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि हम से फायदा नहीं,...
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को सीएम योगी के गढ़ में एक प्रेसवार्ता के दौरान बीजेपी को बड़ी नसीहत दे डाली। मंत्री ने कहा कि अगर भाजपा को लगता है कि हम से फायदा नहीं, तो गठबंधन तोड़ दे।
संजय निषाद ने बीजेपी संगठन को सलाह देते हुए कहा कि "सहयोगी दलों से भरोसे से चलें। राजभर, RLD, निषाद पार्टी पर अपशब्द बंद कराएं तबी गठबंधन कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि "हमने मछुआरों की लड़ाई अकेले शुरू की आज देशव्यापी आंदोलन है। "BJP को इंपोर्टेड नेताओं से सतर्क रहना चाहिए। सपा-बसपा से आए नेता बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
संजय निषाद के तीखे तेवर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बड़ा दी है। इस बयान से विपक्ष यही अनुमान लगा रहा है कि बीजेपी में अब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी इस बयान पर क्या एक्शन लेती है, या फिर संजय निषाद की नारजी को दूर कर 2027 में जीत की हैट्रिक लगती है या फिर गठबंधन तोड़ेगी।