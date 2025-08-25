अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सोमवार को लखनऊ आ रहे हैं। उनके आगमन पर राजधानी में भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्ला के शहर आगमन को देखते हुए नगर निगम की तरफ से शहर में जगह जगह स्वागत...

Lucknow News: अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सोमवार को लखनऊ आ रहे हैं। उनके आगमन पर राजधानी में भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्ला के शहर आगमन को देखते हुए नगर निगम की तरफ से शहर में जगह जगह स्वागत द्वार बनाकर उनके आगमन को ऐतिहासिक उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ उनके स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) की तरफ से भी कार्यक्रम रखा गया है। जबकि शाम को मुख्यमंत्री की तरफ से उनका अभिनंदन किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला के पूर्व विद्यालय सीएमएस ने उनके स्वागत के लिए विशेष कार्यक्रमों की घोषणा की है।



CMS करेगा विशेष स्वागत

स्कूल के प्रवक्ता ऋषि खन्ना ने बताया कि शुभांशु के सम्मान में सोमवार को सुबह नौ बजे जी-20 चौराहे से रोड शो का आयोजन किया जाएगा। एयरपोर्ट से शहर पहुंचने के दौरान शुभांशु शुक्ला खुली जीप में लखनऊवासियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे जबकि सीएमएस गोमती नगर विस्तार कैम्पस में एक भव्य परेड का आयोजन होगा, जिसमें छात्र-छात्राएं अपने अग्रज की ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उन्हें सैल्यूट करेंगे। इसके बाद वे सीएमएस ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में शामिल होंगे, जहां उनका और उनके माता-पिता का सम्मान किया जाएगा।



वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में शुभांशु शुक्ला का नागरिक अभिनंदन करेंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अजीत सिंह पाल और लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल भी कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसी के साथ, नगर निगम ने उनके योगदान को स्थायी रूप देने के लिए त्रिवेणी नगर वार्ड के अंतर्गत सीतापुर मेन रोड के पेट्रोल पंप से उनके निवास होते फ्लोरेंस नाइटेंगल स्कूल तक जाने वाले मार्ग का नाम ‘शुभांशु शुक्ला मार्ग’ कर दिया है। नगर निगम ने यह कदम उनके अंतरिक्ष मिशन और विज्ञान में योगदान को सार्वजनिक स्मरण में बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है।



